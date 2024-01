Cuatro personas resultaron heridas tras un choque entre un colectivo y un taxi

Tres pasajeras del colectivo resultaron heridas con golpes leves. Una mujer, que recibió un fuerte golpe en su tobillo, viajaba con su sobrina de poco más de un año que fue trasladada al Vilela tras el siniestro con traumatismo de cráneo. Luego del choque, la nena comenzó a vomitar . "Se golpeó la cabeza con uno de los fierros del colectivo. Esperemos que no sea nada", contó a la prensa su tía.

siniestro vial02.jpg

"No había gente parada en el colectivo y por suerte no iba tanta gente. No fue tan brusco el choque. Sentimos que el colectivero dijo "Qué hace este" y chocó", detalló en diálogo con De 12 a 14.