¿Cuáles son los efectos inmediatos en la salud tras dejar de fumar?

De 1 a 9 meses después de abandonar el hábito la tos disminuye y la respiración es más fluida. Los cilios vuelven a crecer y a reactivarse. Estos son unos pelitos diminutos que recubren las vías respiratorias. Su función es movilizar el moco y los residuos para que los pulmones permanezcan limpios. Al fumar, los cilios se ven paralizados y esto aumenta el riesgo de infección. Los fumadores presentan más resfriados e infecciones respiratorias que las personas que no fuman.

Al año de dejar el cigarrillo el riesgo excesivo de cardiopatía coronaria se reduce a la mitad del que tiene una persona que continúa fumando. Al mismo tiempo, el peligro de un ataque cardíaco disminuye.

Cinco años después de dejar el cigarrillo el riesgo de cáncer de boca, garganta, esófago y vejiga se reduce a la mitad. El riesgo de cáncer de cuello uterino se reduce al nivel de riesgo de una mujer no fumadora. El riesgo de accidentes cerebrovasculares puede reducirse al nivel de una persona no fumadora después de 2 a 5 años.

A los diez años después de abandonar el hábito el riesgo de morir por cáncer de pulmón es aproximadamente la mitad al de una persona que aún fuma. Disminuye el riesgo de cáncer de laringe (caja sonora de la voz) y de páncreas.

Tras quince años de no fumar el peligro de padecer una cardiopatía coronaria es igual que al de un no fumador. La expectativa de vida para los fumadores es al menos 10 años menor que la de los no fumadores. Dejar de fumar antes de los 40 años reduce en alrededor de 90% el riesgo de morir de una enfermedad relacionada con el hábito de fumar.

Cursos gratuitos

Este lunes se dictó un curso de 19 a 21 en modalidades virtual y presencial. Como cierre del último curso, que finalizó el pasado lunes 5 de agosto, los participantes asistieron a un encuentro en el Auditorio del Cemar (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario, San Luis 2020), junto a miembros del Programa Municipal de Prevención de Tabaquismo de la cartera sanitaria local, en el que compartieron experiencias, matizadas con infusiones naturales, a la par que se realizaron pruebas sobre la capacidad de oxigenación.

Del total de personas que formaron parte del último curso, el 52% (17 asistentes) logró dejar el hábito de fumar.

Esta propuesta, destinada a personas que fuman tabaco, es una oportunidad para elegir una vida más saludable y para disfrutar los beneficios de dejar de fumar mediante métodos y herramientas eficaces.