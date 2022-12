Crece lentamente la demanda de barbijos en los comercios rosarinos

En los últimos días, cuando los casos de Covid empezaron a subir, en las farmacias rosarinas empezó a notarse un incremento de la demanda. “Vienen clientes a buscar tapabocas, pero no son muchos. Las edades son variadas, no es que solamente los compran los adultos mayores. Este viernes advertimos un poco más de movimiento, probablemente por la exigencia de la Municipalidad de que el personal de salud lo utilice, pero no es una demanda explosiva, para nada”, dijo a La Capital una de las farmacéuticas que atiende en la farmacia Inglesa, en pleno centro de la ciudad.