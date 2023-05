Crece la adicción al juego en el escenario pospandemia

En una ciudad signada por la disputa violenta del tráfico de drogas, y por ende su demanda, otro consumo problemático que no tiene que ver con una sustancia ilegal pero sí con un hábito se multiplica en el escenario de la pospandemia: la ludopatía. Si bien en Rosario la llegada del casino en 2009 implicó un aumento de los casos, tanto el encierro de la cuarentena por Covid como la generalización de formas virtuales de gestionar lo cotidiano dispararon el juego online y una participación creciente de adolescentes, quienes acceden a los sitios web de apuestas con mayor facilidad a través de sus celulares, advierten especialistas que trabajan con esta problemática.

Uno de ellos es el psicólogo Mariano Montecchiesi, quien habla desde su experiencia atendiendo –en su consultorio y en la comunidad terapéutica Nazareth– a personas de todas las edades a partir de los 13 años, que no sólo juegan sino que no pueden dejar de jugar. Allí radica el quid de la cuestión, en la compulsión y en la imposibilidad de frenar, de ejercer un control, antes que en la práctica en sí misma. “Durante la pandemia se duplicó la cantidad de gente que fue a consultar a Nazareth pero también se nota en la clínica, en lo que compartís con los colegas. Hay poco registro del fenómeno porque una consulta no implica tratamiento”, revela y subraya que la ludopatía encontró en el mundo cibernético un espacio sin limitaciones para expandirse, tanto vía páginas oficiales como clandestinas.