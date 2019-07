Mientras comienza a ser una preocupación para la seguridad vial a nivel mundial, el uso de celular al volante ya se convirtió en la tercera razón por la que se producen accidentes de tránsito en la ciudad. Paralelamente, crece año a año la cantidad de infracciones que se registran por esta causa.

La cantidad se engrosa año a año. Durante 2017 fueron 3.497 las multas labradas por este motivo, mientras que en 2018 se registraron casi 3.950 y este año ya hubo 2.744, por lo que se espera que cuando termine 2019 sean unas 5000.

"El número crece mes a mes, y esto ya es un factor de riesgo para el tránsito no sólo en Rosario, sino en el mundo. No se utiliza únicamente en la ciudad y a baja velocidad, sino también en vías rápidas y es determinante", afirma Gustavo Adda, director de Tránsito del municipio. Y agrega: "Bajar la vista para leer un mensaje, atender una llamada o que tan sólo suene el celular en el habitáculo son distracciones que ponen la conducción en riesgo. La mayor cantidad de siniestros de alcance, que es chocar al de adelante que frenó, se produce por este motivo", detalla.

Sin secuestro

Como toda falta que puede revertirse en el momento, utilizar el celular estando al volante es una infracción no punible de secuestro del vehículo al corralón y tiene una pena de 50 a 150 unidades fijas (2.400 a 7.200 pesos). En caso de reincidencia, puede costar la inhabilitación del carnet en un período de entre tres y seis meses.

Sin embargo, y a pesar de estos castigos, Adda sostiene que "mientras otras conductas como el consumo de alcohol o el estacionamiento en rampas y sendas peatonales muestran una tendencia a la baja, este tipo de transgresión sube. Y esto sucede también en otras ciudades y países".

Atento al crecimiento del fenómeno, el titular de Tránsito apunta que además del control "alerta y vigilante" por parte de los inspectores de calle,hace falta llevar adelante "estrategias comunicacionales para atacar directamente la conducta".

Las cifras de Tránsito son refrendadas por las que brinda otra repartición. Según un informe del Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito (Sideat) sobre hechos registrados durante enero y junio de este año (21.975 denuncias), el uso del teléfono al manejar significa la tercera causa atribuible por los conductores en los siniestros sin lesionados ocurridos en ese período en la ciudad.

La primera razón que, según los denunciantes, explican las colisiones es el "no respeto a la distancia de frenado", con un 22,80 por ciento; le sigue "error de cálculo" con 19,50 por ciento; y en tercer lugar se ubica "distracción" (en su gran mayoría por causa de celulares), con 18,70 por ciento. Cierran el top 5 la "mala maniobra del otro", con 13 por ciento; y el abarcativo "otros" con 12,80 por ciento.

En tanto, "no respetar la prioridad de paso" acumula un 3 por ciento de las denuncias,"no sabe" un 2 por ciento; "no respetar cartel de Pare" un 1,20 por ciento; "exceso de velocidad" alcanza el 1,10 por ciento de los choques; "mala maniobra del tercero" un 1 por ciento;"calzada resbaladiza" un 0,90 por ciento; "obstrucción visual por vehículo" el 0,90 por ciento; y "pasar semáforo en rojo" un 0,60 por ciento.

Las causas "falla en frenos", "cruce de animal" y "encandilamiento por sol" marcaron 0,.30 por ciento cada uno; mientras que "falla mecánica", "mal estado de la calzada", "cruce indebido de peatón", "falta de iluminación", y "obstrucción visual por objeto fijo" llegaron al 0,20 por ciento.

Por último, los motivos "en contramano", "por distracción propia", "por circular sin luces", "falta de señalización", "mala maniobra propia" y "mal funcionamiento del semáforo", todos acumularon un 0,10 por ciento cada uno como causales del accidente.

Comparando con períodos anteriores, se observa un crecimiento de la distracción por uso de celular como causa de la colisión. Mientras durante el primer semestre de 2018 representaba el 17 por ciento de un total de 25.233 denuncias; en el segundo llegó a 16,3 por ciento de 24.760. En el primero de 2019, en tanto, se elevó a 18,70 por ciento de 21.975 presentaciones.

Si bien el número es contundente, desde el departamento de estadística del Sideat creen que hay un subregistro, ya que lo que figura en el archivo es lo que manifiestan los denunciantes, que a veces no quieren asumir la culpabilidad del hecho. La opción "otros" es, además, la que los conductores seleccionan cuando no encuentran la causa en la lista que provee el organismo, o bien si no quieren revelar el verdadero motivo. Por ello, se cree que también podría contener muy posiblemente choques producidos por utilizar el teléfono al volante.