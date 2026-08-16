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Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al último día del festival de historieta

Miles de rosarinos asistieron a la 15° edición del tradicional evento, que contó con figuras del comic y el manga locales, nacionales e internacionales

16 de agosto 2026 · 17:52hs
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El desfile cosplay

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El desfile cosplay, uno de los puntos más convocantes de la Crack Bang Boom.
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Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En un domingo gris pero sin lluvia, este domingo una multitud de rosarinos acompaño el último día de la Crack Bang Boom. Miles de personas asistieron esta tarde al desfile que marcó el final de la 15ª edición de la convención internacional de historietas, en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11 y Puerto Joven, en un evento que ya es una tradición en la ciudad y convoca público nacional e internacional.

Chicos, grandes y familias enteras pasaron por la Crack Bang Boom 2026, que una vez más se convirtió en el evento impostergable para los fanáticos del comic y el manga. Este año en coincidencia con el Día del Niño.

Ya desde la inauguración del jueves hubo gran cantidad de público, que asistieron a muestras, charlas, presentaciones de libros, feria de editoriales, artistas, comiquerías y merchandising, talleres, firmas y dibujos de artistas, concurso de cosplay y revisión de carpetas y portfolios de artistas.

A continuación, algunas postales del tradicional desfile cosplay.

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