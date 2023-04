Corte frente a Gobernación por una manifestación de una organización social

El militante dijo que en ese lugar “había mujeres y chicos” que no fueron atropellados por muy poco. “A mí me lastimaron el codo. Hubo intención de amedrentar. La policía empujó a varias mujeres con la intención de sacarnos de la calle. No nos gusta cortar las calles, pero no nos atienden los reclamos. Estamos protestando en forma pacífica. Nos vamos a quedar hasta que tengamos alguna respuesta”, agregó.