Continúa sin haber fecha para el juicio

Pese a la conformidad de los familiares de las víctimas con la decisión de levantar un complejo educativo y de memoria en el predio de Salta 2141, la proximidad de un nuevo aniversario de la tragedia reavivó la pena y sus críticas a la Justicia. "Como cada año, nos acercamos a la fecha con dolor y sensación de impotencia", aseguró Marcela Nissoria, viuda de uno de los fallecidos por la explosión.

Junto a Eleonora López, hermana de otra de las víctimas fatales, la mujer recordó que "para la Justicia siempre hay algo más para hacer", las "pericias" no se terminan nunca y "ni siquiera hay fecha de juicio" aún. Una realidad que ambas definieron como "decepcionante".

"No nos hace bien esta espera, siempre queda la sensación de que hay gato encerrado, porque cuando las causas interesan prosperan y cuando no conviene, no", arriesgó Nissoria.

Aun así, la mujer dijo que los familiares —a punto de formalizar una asociación— están "más fuertes que nunca" y López prometió "no rendirse".

El blanco de sus críticas volvió a ser, obviamente, la empresa Litoral Gas. "No puede ser que siga trabajando sin hacer obras y llevándose todo afuera", se indignaron Nissoria y López, quienes adelantaron que el viernes próximo se reunirán con el gobernador Miguel Lifschitz para pedirle que el Estado provincial "constate los contratos de concesión" de la firma.

"Que invierta parte de su rentabilidad o se vaya y no siga lucrando con la vida de los rosarinos", dijo López.

Lo que se supone era la última pericia para determinar todas las causas de la fatídica explosión llegó al despacho del juez que tramita la causa penal, Ismael Manfrín, y luego vendrá el sorteo de los jueces que presidirán el juicio oral.

La expectativa es que el proceso que resolverá sobre las responsabilidades de los once procesados se lleve adelante en el último trimestre de este año, pero hasta ahora no existe un plazo cierto para el juicio.

"Para la Justicia siempre hay algo más para hacer, y las pericias no se terminan nunca"