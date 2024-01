Consumos problemáticos: corre riesgo la continuidad de la Sedronar en Rosario

El Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) de la ciudad de Rosario, ubicado en Bv. Seguí al 5400, se compone de veinte trabajadores. El 70% de los profesionales que dependen de la Beca Fondo Estímulo , supeditada a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) . El pasado 31 de diciembre el contrato de estos catorce trabajadores finalizó y todavía no recibieron noticias sobre su futuro: no saben si continúan y si el espacio se mantendrá en pie.

"Estamos bajo la forma precarizada de “Beca Fondo Estimulo”, que finalizó y no obtuvimos ningún tipo de respuesta sobre la continuidad de la misma. Hasta el día de la fecha estamos yendo a trabajar sin tener garantía de continuidad. No hubo comunicados oficiales, no se asignaron autoridades nuevas. Solo sabemos que ahora dependemos del Ministerio de Salud de la Nación cuando antes estábamos sujetos a la Jefatura de Gabinete", relata una de las trabajadores de DTC en diálogo con La Capital.