Con una demanda triplicada, el Hospital Zona Norte sumará una terapia intermedia

"En los consultorios hemos indicado los controles obligatorios a los menores de seis meses a los que hay que mirar muy de cerca, para poder atender también allí a demanda lo que nosotros llamamos en el triage código verde: signos respiratorios que no requieren una atención urgente", indicó la médica, que busca descomprimir una guardia donde las esperas pueden llegar a ser de más de cuatro horas.

Además de los factores estacionales, Jurado sumó otros. No solo señaló entre las causas del incremento de las consultas a la mayor circulación de virus, sino que además explicó que no son pocas las familias que incluso teniendo obra social deciden hacer la consulta en el efector público.

"El empobrecimiento lo vemos todos los días, son personas que tienen una obra social sindical, que no les alcanza para el coseguro o que no pueden pagar los medicamentos y entonces deciden venir al hospital y acá no podemos más que garantizar la atención, detalló a La Capital.

Obras para una terapia intermedia

Con ese panorama, la directora señala como fundamental las obras por 20 millones de pesos que se pondrán en marcha en las próximas semanas, una vez que se defina la adjudicación en el marco del proceso licitatorio, y que de acuerdo a lo previsto estarían terminadas en noviembre próximo.

“Es una obra que está totalmente paralizada hace más de una década, y en esta instancia se ejecutarán todos los trabajos de terminación de la sala de Terapia Intermedia y una pequeña reforma en el sector de Enfermería”, dijo días atrás la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia, durante la apertura de los sobres con las ofertas.

Mónica Jurado, directora Hospital de Niños Zona Norte La directora, Mónica Jurado, anticipó que las obras permitirán tener una Unidad Onco-hematológica. Foto: Silvina Salinas / La Capital

Lo cierto es que la concreción de los trabajos permitirá, según detalló Jurado, no solo "ampliar y reorganizar" la estructura del hospital con una terapia intermedia de 12 camas que se suma a las de terapia intensiva y de sala general, sino además busca "hacerlo más flexible".

"Es una restructuración y la terapia intermedia permite desocupar camas de terapia intensiva cuando es necesario, sobre todo en momentos de alta demanda como los que estamos teniendo. Todo ayuda a descomprimir la situación que tenemos actualmente", dijo.

Lejos de volver a la capacidad previa a la pandemia de Covid, la directora señala que "nos expandimos cada vez más y todo lo que se puede". Y agrega que además del incremento de la demanda local, "se suman los pacientes que llegan de otras provincias, desde Buenos Aires hasta Entre Ríos tenemos pacientes".

Una Unidad Onco-hematológica

A esos objetivos de fortalecer la respuesta a las consultas, las 12 plazas de la terapia intermedia permitirán además que el hospital albergue una Unidad de Onco-Hematológica, un servicio que hasta la previa de la pandemia funcionó en los hospitales Provincial y Centenario.

"Allí la provincia tenía dos salas pequeñas que nos permitían dar respuesta a este tipo de enfermedades, pero con la pandemia ese servicio quedó unificado en el Hospital Vilela para cuidar a los chicos que allí concurrían, ya que en el resto de los efectores, como el nuestro, se iban a atender pacientes Covid", explicó Jurado.

Ahora, en este reordenamiento, la terapia intermedia permite al Hospital Zona Norte categorizar para que la Unidad Onco-Hematológica pase a funcionar aquí y también podamos dar respuestas a los chicos con esas enfermedades.

En carpeta y a poco de iniciarse la licitación, la directora anticipó además la llegada de un tomógrafo al hospital y con ello la reorganización del servicio de Diagnóstico por Imágenes. No solo implica una nueva sala de tomografía pediátrica, sino además la incorporación de dos ecógrafos para cardiopatías congénitas y otras modificaciones en el servicio.