El primer contingente de estudiantes del colegio Dante Alighieri llegó este mediodía a Rosario. Tanto los alumnos como los padres que integraban la delegación y también los choferes de los dos micros que los trasladaron desde Ezeiza a la ciudad, llevaban barbijos.

El grupo arribó en dos micros de la empresa Tienda León al predio ubicado en Calle Juan Pablo II 424 bis, en Colectora y Circunvalación. Ese fue el punto de encuentro con los padres que se produjo en el interior del palyón de la agencia de transportes.

Las imágenes mostraron a los chicos de buen ánimo, con los barbijos y haciendo gestos de que todo está bien. Por protocolo preventivo para evitar la propagación de coronavirus, deberán permanecer aislados en sus casa sin asistir al colegio ni a actividades deportivas.

“Están sanos, ninguno tuvo ningún problema, vamos a tener el mayor cuidado en casa, a tenerlos en casa adentro sin recibir visitas, insistir en la limpieza de manos, ni dejarlos salir, es personal de cada uno controlarlos”, explicó una de las madres a Telefe Rosario.

Y agregó que “están todos asintomáticos, ninguno ha hecho temperatura ni cuadro para alarmarse, no van a ir a la escuela por 15 días“.

El protocolo indica que los chicos deberán quedarse en sus hogares y no asistir a la escuela ni a actividades deportivas ni a eventos públicos durante 14 días, además de reducir al mínimo el contacto con otras personas.

Una de las preguntas que más resuena en la comunidad educativa y que las mismas autoridades escolares hoy resolverán junto a las autoridades sanitarias es ver qué sucede con los hermanos de estos estudiantes que asisten a ese u otro establecimiento educativo.

“Hemos pedido instrucciones sobre este tema, hay protocolos que van variando, no hay mucha experiencia, hasta ahora no tenemos instrucciones específicas respecto a lo que sucede con los ‘hermanitos’, no hay definiciones particulares para eso, en principio seguirán concurriendo a la escuela, sé que hay posturas distintas, pero en principio nos tenemos que manejar con los protocolos que nos brinda el estado sea municipal o provincial”, aclaró José Stagni, de la Asociación Dante Alighieri.