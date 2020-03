Las autoridades del colegio Dante Alighieri mantendrán hoy una nueva reunión con autoridades de los ministerios de Salud y Educación de la provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario, para ajustar detalles del protocolo a seguir con el contingente de 119 estudiantes y adultos que desde hoy comienzan a arribar a Rosario. Hay dudas sobre el accionar con los hermanos de los estudiantes que vuelven de Italia. Las medidas son para evitar la propagación del coronavirus.

Alrededor de 50 integrantes de la delegación llegarán este mediodía a la ciudad, mientras que el resto lo hará mañana, adelantando el regreso que estaba previsto para el sábado. El protocolo indica que los chicos deberán quedarse en sus hogares y no asistir a la escuela ni a actividades deportivas ni a eventos públicos durante 14 días, además de reducir al mínimo el contacto con otras personas.

Una de las preguntas que más resuena en la comunidad educativa y que las mismas autoridades escolares se hacen es qué sucede con los hermanos de estos estudiantes que asisten a ese u otro establecimiento educativo.

Uno de los representantes de la Asociación Dante Alighieri, José Stagni, confirmó en el programa “Todos en la 8” de LT8, el arribo de la delegación: “Nuestros chicos llegan en dos contingentes que adelantaron cuatro días el regreso, hoy llega uno alrededor del mediodía, y mañana llega el otro, en total son 119 entre adultos y chicos, pero los grupos no están divididos de manera exacto”, dijo y agregó: “Hemos recomendado que sólo vaya un miembro de la familia a recibirlos”.

"En principio los hermanos seguirán concurriendo a la escuela, sé que hay posturas distintas, pero nos manejamos con los protocolos que brinda el estado"

Stagni admitió que una de las dudas que surgen tanto a los padres de los alumnos que vuelven de Italia, como de los demás chicos que asisten al establecimiento, es cuál es el accionar con los hermanos de los alumnos que viajaron.

“Hemos pedido instrucciones sobre este tema, hay protocolos que van variando, no hay mucha experiencia, hasta ahora no tenemos instrucciones específicas respecto a lo que sucede con los ‘hermanitos’, no hay definiciones particulares para eso, en principio seguirán concurriendo a la escuela, sé que hay posturas distintas, pero en principio nos tenemos que manejar con los protocolos que nos brinda el estado sea municipal o provincial”, aclaró.

Y agregó: “Nosotros nos hicimos esta pregunta y tenemos esta incógnita, hoy vamos a tener otra reunión y vamos a hablarlo con las autoridades, pero nos vamos a atener a lo que nos indiquen, si hay que tomar otra medida seguramente será consensuada, no vamos a tomar decisiones unilateralmente”.

Esta tarde será la tercera reunión entre autoridades municipales, provinciales, del ministerio de Salud y Educación con los directivos del colegio. “Vamos a instruir a los padres, y a sugerir las medidas y conductas a seguir, la verdad es que para evitar la propagación de esta epidemia, necesitamos la colaboración de la familia primaria de los chicos, de nuestros alumnos”.

Stagni señaló que se comunican con los padres por teléfono: “La comunidad educativa nos expresa sus preocupaciones, llaman para preguntar qué vamos a hacer, lo que haremos es utilizar nuestra web para publicar los comunicados oficiales”.

Por último, precisó que hasta ahora en la delegación no aparecieron inconvenientes de salud: “Lo que nos dicen los padres de los viajeros, tenemos la suerte de que en el contingente hay dos médicos, nos dicen que el ánimo y el estado de salud de los chicos es óptimo, eso nos da mucha tranquilidad”.