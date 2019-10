En 2012, Mariana Sena perdió a su hermana y a su sobrina en un accidente vial registrado en el viaducto del puente Rosario - Victoria. Aquella vez -recuerda- un vehículo con ocupantes que excedía la capacidad del automóvil y que manejaban de manera imprudente, realizó un sobrepaso en una zona de doble línea amarilla para adelantarse a un camión e impactaron de lleno contra el auto en el que además iban su cuñado y una beba de 18 meses.

Desde esa vez lleva adelante una lucha desgastante en la ONG Compromiso Vial para que todos puedan tomar conciencia de lo que implican las conductas temerarias al volante. Es por eso que cuando se enteró que el Senado había aprobado la ley que reduce el monto de infracciones en Santa Fe, le solicitó al gobernador Miguel Lifschitz que vete la ley que reduce a la mitad el costo de las infracciones de tránsito.

"Lo que nosotros planteamos es que esta ley atenta contra el bien común porque va en detrimento con los planteos, argumentos y desarrollos que se están dando en todo el mundo", reflexiona Mariana, para agregar: "Los Estados tienen que bajar la velocidad, y cuando alguien no lo hace de manera voluntaria, la Justicia y el Estado tiene que tener un mensaje claro para el infractor, porque pone en riesgo su propia vida y la del entorno".

Mariana refiere con absoluta elocuencia a la norma que baja las multas cuyo valor ahora pasará a costar el equivalente a medio litro de nafta por unidad fiscal cuando hasta entonces era por litro. Además, la normativa aprobada por el Senado provincial establece una escala de penalidades para cada infractor.

Entonces, razona: "No se puede llevar este tema a una mera cuestión administrativa, hay que llevarlo a otras instancias porque estas leyes son inconsultas e irrumpen en el escenario con una mirada despojada de lo que estamos planteando".

En tal sentido, Sena asegura que el exceso de velocidad "es el que más muertes provoca en rutas y autopistas, por eso el Estado tiene que ser claro y penar las conductas temerarias que pueden provocar homicidios".

La activista insiste en que "hay que bajar la velocidad", al tiempo que asegura que la política vial "es algo relegado" y por eso el Estado "llega tarde" en cuestiones relacionadas al tránsito. "No puede ser que haya una ley por adhesión, unificar criterios, reincidencia de delitos, tolerancia cero al consumo de alcohol... hay un montón de cuestiones que no se abordan y cuando lo hacen es desprolijo y que hoy nos lleva a este escenario, de pedirle al gobernador que vete esta ley porque no refleja el espíritu que son acordados mundialmente".

Entonces se pregunta: "¿Qué no preocupa más, una multa económica o una familia diezmada porque un conductor imprudente la llevó por delante? Lamentablemente nos hicieron creer que es así y el daño que están provocando por el desapego a las normas es tremendo".