Cómo se vive hoy en el barrio donde hace un mes los narcos mataron a un nene

La More salió con lo puesto, cargó a sus hijos y cerró rápido la puerta de su casa. Con la misma urgencia a la que obliga un desastre, la creciente de un río o el paso de un tornado, la mujer salió sin mirar atrás por el pasillo de tierra y abandonó el barrio Los Pumitas. No había pasado un día de la muerte de Máximo Jerez, el niño de 11 años de la comunidad qom asesinado por un grupo narco, y sentía que tenía que preservar a los chicos, llevarlos lejos. A un mes de todo eso, las calles del barrio se llenaron de efectivos de Gendarmería, pero aún se respira una tensa calma. Los vecinos y referentes de organizaciones sociales sólo aceptan hablar si se les garantiza anonimato, las escuelas cambiaron sus protocolos para la salida de los alumnos y algunas familias, como la de More, todavía no pudieron volver a sus casas.