Cómo ahuyentar a las palomas: los métodos más efectivos para alejarlas

Los rosarinos, sobre todo los que viven en el centro, padecen a diario la presencia de palomas que se posan en los árboles, balcones y ventanas e incluso las más atrevidas logran escabullirse dentro de los hogares . Este pequeño animal es invasivo y suele hacer nidos en distintas partes , pero lo peor es que genera suciedad y transmite enfermedades y se ha convertido en un dolor de cabeza que no hay aspirina que pueda calmar.

Aunque puedan parecer inofensivas, sus excrementos son corrosivos y pueden causar enfermedades , tales como infecciones o alergias en la piel. Es por esto que muchos optan por alejarlas de sus hogares y evitar que se acerquen . La acción de ahuyentarlas no requiere de hacerles algún tipo de daño físico, sino que existen algunos métodos para que estas aves no se introduzcan en las viviendas.

Utilizar repelentes visuales

Ahuyentar palomas.jpg

Con distintos estilos, las palomas se alejan de las cosas que les generan temor o que desconocen si les pueden provocar algún daño, por lo que espantapájaros o muñecos de menor tamaño pueden ubicarse en los lugares a los que se acercan para que se alejen. Por lo general, debería aparentar ser un depredador de las palomas o al menos que genere una sensación de dominio sobre ese territorio.

>> Leer más: Podan árboles para evitar el exceso de palomas en el centro de Rosario

A su vez, un método muy efectivo son los CDs sin uso, discos que se pueden utilizar como “decoración” para confundir las palomas, las cuales son muy sensibles a la luz. Estos pueden ser colgados de distintas maneras sobre los lugares en que estas aves se posan, para que, cuando los rayos de luz se reflejen, generen una proyección que resulta incómoda y las aleje.

Bloquear los accesos

Alterar el orden en algunos de estos lugares puede resultar de gran ayuda, ya que mover objetos para tapar las entradas e impedir el ingreso de las palomas permite que no se acerquen nuevamente. Estas instalaciones pueden ayudar tanto en zonas altas como también en aquellas cercanas al suelo.

Palomas ventana.jpg

Quitar fuentes de alimento

Las palomas son animales omnívoros y generalistas, por lo que se alimentan con cualquier cosa que tengan a disposición. Por esto, es de gran importancia no generar comederos o fuente de agua en los alrededores de la zona que queremos despejar. Estas aves no son demasiado limpias y les basta con agua estancada para beber, por lo que se debe vigilar las canaletas y las vigas, para que no tengan acceso a ellas y así poder mantenerlas alejadas.

Destruir la formación de nidos

Según expertos, destruir los nidos y los huevos es una de las maneras más eficaces para que las palomas se alejen definitivamente de nuestros lugares por no considerarlos seguros y, por esto, buscar otro lado para anidar. Sin necesidad de provocarles un daño, es importante revisar en las zonas en las que las palomas frecuentan posarse y retirar cada elemento con el que acostumbran hacer sus nidos: ramas, hojas u otros.

Nido de palomas.jpg

Dispositivos ultrasonidos

Otro de los métodos que se suelen emplear para ahuyentar palomas son los dispositivos con ultrasonidos. Es importante que estos sean puestos en zonas altas o de grandes espacios interiores donde las palomas suelan anidar. Estos pueden provocarle algún daño a las palomas, aunque no son perceptibles para los humanos y las ahuyentan con efectividad. Este tipo de tecnología es empleado en aeródromos para reducir los riesgos de accidentes de aviones.