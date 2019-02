En el barrio La Tablada se encuentra el club Social Zona Sud que, desde la década del 30, late en la calle Maipú al 3050. La leyenda dice que un grupo de amigos que se juntaba en un bar de San Martín y Garay se vieron movilizados por las ganas de contar con un lugar de pertenencia en donde pudieran congregarse familia, amigos y vecinos.

El 15 de julio de 1934 don Ignacio Pastor firmó y se convirtió en el primer socio del club y también en el primer presidente. Lo cierto es que, en una primera instancia, el Zona Sud estuvo situado en una casa alquilada en Maipú 3250, hasta que más adelante, con brillo propio y casa propia, el club consiguió establecerse en Maipú 3050, donde se lo puede ubicar actualmente.





El sello del Social Zona Sud

Sin dudas, el distintivo del club frente a sus pares es el casín, ese juego de mesa de billar, que se realiza con tres bolas, cinco palos y cuyo objetivo es pegarle con total precisión a la bola contraria y tratar de hacer puntos volteando los palos con o sin carambola.

El Zona Sud cuenta con el salón más grande del país en el que se ubican diez mesas que no solo son protagonistas cada día de varias jugadas, sino que también son testigos de torneos a nivel nacional y sudamericano. Hay quienes vienen desde el Centro de Rosario cada tarde, para dedicarle un buen rato a las charlas y al paño. Incluso algunos campeones nacionales y mundiales han pasado por sus mesas.

social08.jpg





Los comienzos del casín

El presidente actual del club es Pablo Ferullo, quien llegó a ese lugar motivado por su grupo de amigos, los que para afrontar la enfermedad terminal de uno de ellos, se vieron en la necesidad de encontrar una actividad lúdica a partir de la cual pudiera compartir tiempo "y fue el casín lo que les dio esa posibilidad. Así que encontraron en esas 10 mesas profesionales que estaban en el Social la posibilidad de compartir todos juntos las tardes y levantar un poco el ánimo al amigo que estaba enfermo", relata Silvina Tamous en "Hechos de Barrio" (2018) ."Así nos fuimos quedando en el club", cuenta Ferullo, quien se fue involucrando con las finanzas de la institución y en un momento tomó la decisión de ayudarla con los números.





La estrellita del casín

Si bien el club les abre sus puertas a muchos aficionados que llegan para jugar en las mesas de casín, también están los que se acercan para deleitarse con el juego de algunos agraciados. Entre ellos está Gustavo Longo, conocido en el Social Zona Sud como "el campeón", quien desde los 11 años "ya se animaba con algunos tiros cuando ordenaban las mesas después que los jugadores terminaban la partida" -relata Tamous- pero "la definición de su vocación llegó a los 13 cuando se consagró campeón argentino de casín en la 3ª categoría".

"A los 20 años, en el club me pagaban para que fuera a jugar y a enseñar jugar". Gustavo ganó tres sudamericanos, tres veces salió tercero en el mundial y actualmente continúa compitiendo.

social02.jpg





Quiero música maestro, que esta noche estoy de tangos

Entre las décadas del 50 y del 60 el ahora estacionamiento del club, supo ser una pista de baile, y el tango tuvo en ella sus años dorados. "No hubo orquesta que no haya tocado en el club, las grandes, las famosas, que llenaban el lugar. Era la época en el que el tango se sentía en el cuerpo y los bailarines no eran estrellas en el escenario sino vecinos que mostraban su destreza en una de las pocas pistas en las que se bailaba con corte. Es decir, con esos firuletes que hoy maravillan en los escenarios pero que en esa época eran considerados un estilo lascivo y prohibido en la mayoría de los salones del centro", tal como cuenta Silvina Tamous en "Hechos de Barrio" (2018).

Rogelio Menna, socio vitalicio y quien fuera presidente del club recuerda orgulloso en el escrito de Tamous que por esa pista han pasado los popes del tango. "Morán con Pugliese, Julio Sosa... tenemos una carpeta con los contratos de aquella época. En una cena aniversario hice 10 réplicas de los contratos de aquella época y se los dimos a los socios históricos del club". Por allí también pasaron Aníbal Troilo, Alfredo Gobbi, Alberto Morán y Julio Sosa.





social05.jpeg





Un club, muchos lugares





El Social Zona Sud cuenta con el Gran Comedor Club Social que se renovó hace casi tres años y alimenta no sólo a sus asociados, sino a La Tablada con parrilladas, platos elaborados y minutas.

El club tiene alrededor de 350 socios, de los cuales más de la mitad son jubilados, y otros 150 jóvenes que llegan a Maipú 3050 a practicar deportes.

Los días lunes y miércoles es el momento del handball, y los martes, jueves y viernes, el turno es del futsal, ambas prácticas disciplinas para mujeres y hombres, en todas las categorías. Esta última lleva alrededor de 40 años de vigencia en el Social y su equipo masculino se encuentra en primera división. En lo que va del torneo de verano, el equipo no hace más que traer satisfacciones y 7 de sus jugadores conformarán parte de la pre selección mayor.

social04.jpeg

Además, cada mañana del año lectivo, chicos de cuatro escuelas del barrio en el que también se erige la legendaria Biblioteca Popular C.C.Vigil, invaden los espacios del club durante sus clases de Educación Física.

La presidencia del club sabe que "el futuro está en los jóvenes" por eso es que comenzaron a "incentivar la actividad deportiva. Y hoy hay 150 socios jóvenes. Chicos y chicas que practican handball, futsal, fútbol femenino y masculino", dice Pablo con orgullo en la crónica de Tamous.

social03.jpeg





