Cedió un paredón en una obra en construcción en barrio Alberto Olmedo

Cristian Reynoso, integrante de Defensa Civil, sostuvo a LT8 que "aún no conocemos el motivo del desmoronamiento de la estructura. Estaban trabajando los obreros al momento, por suerte no lamentamos víctimas". Si bien el siniestro no registró heridos, la caída de la estructura tumbó la luminaria pública, la cual impactó contra un auto que estaba en ese momento sin ocupantes.