Caren Tepp y Juan Monteverde anunciaron con un emotivo video que serán padres por primera vez

Todavía no dieron a conocer de cuánto tiempo están, ni el sexo del bebé y tampoco los posibles nombres.

La noticia se dio a conocer este domingo al mediodía con fotos, videos y hasta una cita el escritor colombiano Gabriel García Márquez: "Como dijo García Márquez, creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra . Allá vamos", escribieron Tepp y Monteverde en su publicación compartida.

Las respuestas no se hicieron esperar. La diputada Lucila De Ponti y la concejala Fernanda Gigliani felicitaron a la feliz pareja. Los saludos también llegaron desde ciudad porteña, con un comentario de la ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Ofelia Fernández, quien no dudo en demostrar su alegría ante la noticia.

Amor y política

Ciudad Futura nació a partir de la inquietud de jóvenes universitarios que decidieron trascender los muros de la facultad e ir a conocer las realidades de los barrios rosarinos para poder ejercer una transformación. Empezaron en el 2005, en Nuevo Alberdi y a partir de allí siguieron construyendo hasta volverse, en la actualidad, el bloque más grande del Concejo.

Los rostros más visibles de esta organización política son los de Juan Monteverde y Caren Tepp, ambos de 38 años. Su historia de amor comenzó hace ya 17 años atrás, a sus 21, y durante todos estos años han transitado un camino de militancia y crecimiento personal. Hoy anuncian que serán padres, en un contexto social y económico complicado pero con la esperanza intacta.