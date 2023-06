Cansado de la inflación, un kiosquero lanzó una humorada con ofertas a un dólar

"Me parecía una locura ofertar a $500 pesos cada merienda escolar, entonces apelé a una ironía", reveló un tanto triste por la realidad de la economía del país.

El kiosquero exhibió las ofertas de una manera muy particular. (Foto: captura de video)

La experiencia del uno a uno en los '90 dejó a más de uno con esa ilusión y anhelos de poder viajar y adquirir productos de consumo masivo al alcance de la mano. Claro que esa realidad desde la crisis de 2001 y desde 2003 a esta parte comenzó a alejar ese sueño de la convertibilidad que, como auguran los especialistas en la materia, no es gratis y podría impactar de manera sensible en el poder adquisitivo de la clase trabajadora como ocurrió en Ecuador.

Lo cierto es que este comerciante de la zona del microcentro lanzó una humorada y decidió ofrecer los productos con los valores de la moneda estadounidense. "Se ve que soy famoso por los carteles, ya me pasó. Esto fue una ironía porque tenía que cambiar los precios otra vez, cosa que hago habitualmente ".

"Entonces —continuó el kiosquero— se me ocurrió poner algunas ofertas de entre $490 y $500, pero como me parecía una locura, las puse al valor de U$S 1 porque todos tenemos un dólar de colección que alguna vez obtuvimos", comentó en declaraciones a El Tres TV.