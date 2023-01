Cada vez son más los hombres o mujeres solas que buscan adoptar

La directora del Ruaga, Magdalena Galli Fiant, aclara que no es proclive a ofrecer estadísticas de la gestión y así lo desliza antes de charlar con La Capital. Es que si bien los registros pueden servir para diagramar políticas, y en su caso sostener un informe periodístico, los procesos de adopción hilvanan historias complejas que no se explican con un número.

Al realizar un balance de la gestión en 2023, calificó como muy positivo en términos generales los procesos de búsqueda y adopción. Puso el acento en la tarea de los equipos de abogados, psicólogos y trabajadores sociales que, sin mirar días u horarios, reciben oficios judiciales, hacen entrevistas, viajan por la provincia y realizan seguimientos de chicos y familias aspirantes a darles un hogar.

Y aunque la eficiencia a veces suple ciertos huecos, advierte que faltan recursos en áreas como la que dirige, o en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, lo cual permitiría en casos puntuales acortar procesos y evitaría la estadía prolongada de algunos niños, casi todo con historias de vulnerabilidad, la mayoría alojados en instituciones del Estado.

“El 2022 fue un muy buen año en cuanto al número de inscriptos. Hay 99 nuevas familias en condiciones de ser llamadas para una situación particular. Completaron la inscripción, pasaron la evaluación y están incorporados al registro. Es un muy buen número para un año de trabajo”, destacó Galli Fiant.

>>Leer más: El gesto de adoptar: convocan a familias adoptivas para adolescentes

En el último llamado de diciembre hubo 76 nuevos aspirantes (45 de la circunscripción Rosario, y 31 del distrito Santa Fe). “Fue la más baja del año, pero es normal por la época”, explica la directora de Ruaga. Esas familias ahora deberán pasar una serie de entrevistas hasta formar parte del registro de adoptantes.

Más allá de esos datos, Galli Fiant destaca los acompañamientos en las vinculaciones, que en total involucraron a 121 chicos y chicas, desde bebés hasta adolescentes. “Algunos ya están con guarda preadoptiva, viviendo con sus guardadores, otros ya tienen sentencia de adopción”, destacó.

Construir el vínculo

Cuando habla de “proceso de vinculación”, se ingresa en el terreno de la construcción de un vínculo, de pacientes esperas que pueden tener idas y vueltas, avances y retrocesos. Se trata de distintas acciones para generar ese acercamiento más consolidado entre los niños y su potencial familia.

“Son los encuentros que acompañamos desde el Ruaga a los adultos, y la Secretaría de Niñez a los chicos. Es la instancia de conocimiento hasta llegar a una consolidación de una convivencia, hasta la resolución de guarda. Es un paso previo a la sentencia de adopción que consolida el lazo madres-padres y los chicos”, amplió.

Pero en los pasos previos, en la búsqueda de legajos compatibles, la funcionaria destaca “un trabajo muy intenso de las distintas áreas del organismo, principalmente jurídica”, a partir de lo cual se da respuesta a los oficios que mandan los jueces de toda la provincia.

“El área jurídica es el primer lugar donde se hace la búsqueda de legajos dentro de nuestro sistema. Cuando no tenemos alguno compatible ampliamos la búsqueda nacional, o a través de las BAI (Búsqueda Abierta Interna), que hubo más de 30, un trabajo que fue intenso durante todo el 2022”.

Los adolescentes que esperan

También remarcó la diversidad de los aspirantes. “Algunos ya tienen hijos en común, son parejas o familias ensambladas. No es excluyente la posibilidad biológica de tener hijos para adoptar. Tenemos una situación de dos hermanos que se están vinculando con dos proyectos de familias monoparentales, que incluso tienen edad para procrear”.

Según la abogada, “se puso el acento en la búsqueda de familias para niños adolescentes”, grupo etario donde se presentan las mayores trabas. “Dentro de las convocatorias abiertas hay muchos adolescentes. Incluso hay casos de hermanos, algunos numerosos que se han reagrupado en dos o tres familias. Después requiere de procesos que son individuales, y a la vez de coordinación entre las familias para que los hermanos puedan seguir vinculados”.

Y allí se presentan experiencias complejas. “Muchas veces los niños están en un lugar y la familia interesada en otro punto de la provincia. Y hay que armar la logística, evaluación y acompañamiento permanentes. En eso tenemos que involucrarnos todos. No es solo el Ruaga, también la Secretaría de Niñez, la comuna del lugar, los centros y residencias donde están los chicos. Cuando se da a conocer un número _sobre la cantidad de niños para adoptar_ hay que tener cuidado y primero pensar cuántas historias de vida hay detrás eso”.

Diversidad de los aspirantes

En relación a esas tareas y los recursos disponibles, reconoce: “Es una provincia grande, y la problemática tiene tantas aristas que requiere de atención personal. Somos pocos pero trabajamos muchísimo y con mucho compromiso. No es un trabajo que se pueda hacer de otra manera. La gente tiene una idea que esto es buscar en una suerte de fichero o en un sistema informático nombres y después mandarlo al juzgado. Y que nuestra tarea termina allí. Nos es así, para nada”.

De acuerdo a los registros del organismo, en el año se presentaron 502 aspirantes (301 rosario y 201 santa fe), que completaron el formulario (F1), primer requisito para ser parte de la base de datos provincial. De todos ellos, en promedio, un 25 por ciento son personas solas: mujeres y varones que proyectaron conformar familias monoparentales y decidieron integrar a un hijo adoptado.

“En la primera parte del año eran casi 30 personas solas. La mayoría de esos proyectos monoparentales son femeninos, pero también hay muchos varones solos. En junio presentaron el formulario Nº 2 un 77 por ciento de parejas, y un 23 por ciento monoparentales”, admitió Galli Fiant sobre un saludable cambio en el perfil los aspirantes, que hace 10 años era impensado.

Finalmente, y al analizar los proceso de adopción, indicó que “las complejidades vienen en otro sentido. No se trata solo de bebés, como eran antes las entregas directas, donde una madre decidía dar a su hijo a personas o parejas. Hay bebés de pocos meses hasta chicos y chicas de hasta 17 años que han atravesado distintas situaciones, cada uno con sus propias necesidades, sus potencialidades, pero también debilidades que hay que acompañar. Todos se merecen una familia, y del otro lado debe haber adultos que sean capaces de acompañarlos”.

“Con más recursos se podría trabajar con mayor eficiencia”

La estadía de los chicos con medidas excepcionales separados de sus familias de origen y alojados en instituciones o familias solidarias a veces se prolonga más de la cuenta. Es que a partir de que el Estado, puntualmente la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia toma esa decisión, el juez tiene 6 meses para declararlo o no el estado de adoptabilidad. Consultada sobre esa cuestión, la titular del Ruaga distinguió roles, pero también pidió “no mirar para otro lado” y destinar más recursos a la problemática de la niñez.

¿Cómo se trabaja con las familias solidarias?

Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social. El seguimiento lo hace la Secretaría de Niñez. Nosotros interactuamos con la familia cuando ya se la seleccionó, siempre con el monitoreo de Niñez. Tenemos que vincularnos porque esas familias son las que luego deben facilitar los encuentros con los futuros adoptantes, transmitirle lo que deben saber, transferir la cotidianeidad de los chicos. En esta gestión no hemos tenido inconvenientes que hayan sido obstáculos”.

¿A qué se debe las demoras en la estadía de los chicos bajo esa circunstancias?

“Si en algún caso hubo demoras es por los procesos anteriores a nuestra intervención. La familia de origen puede hace planteos en el marco de la intervención administrativa, y eso puede extender los plazos. Nosotros entramos en escena cuando ya se declaró la adoptabilidad, y allí la demora tiene que ver con la demanda o no de proyectos adoptivos para ellos, no es porque no trabajemos, sino por falta de legajos para dar respuesta a cada situación.

>>Leer más: El Ruaga advierte sobre la necesidad de resguardar la intimidad de niños en adopción

Igualmente Galli Fiant señaló que “la decisión judicial sobre la adoptabilidad tiene que ser sobre una base firme, respetando los derechos del niño, no arbitrariamente. Los que formamos parte del Estado tenemos que enfocarnos en dar mas recursos, sobre todo humanos, que también significa dinero, para que se pueda trabajar con más intensidad y tiempos más eficientes, para que ese tránsito de los chicos no sea de años. En algunos casos la prolongación obedece a planteos de las familia de origen, pero en otros se podría agilizar si se trabajara con mas recursos humanos”.

Y recalcó que “no hay que mirar para otro lado. Hay que pensar donde el Estado pone su interés, y debe estar en el bienestar de los chicos. El compromiso tiene que estar, de la gestión que sea, para que los recursos se orienten en los que más lo necesitan. En esto que me toca es en el Ruaga, pero también en Niñez, de esa manera se podría trabajar con mayor eficiencia”.

Un niño con complejidad de salud

La mayoría de los chicos en estado de adopción residen en instituciones del Estado, la menor cantidad, niños pequeños o bebés, están en familias solidarias, como el caso de un nene de 4 años que tiene una complejidad de salud, y para el cual se busca una familia. “Muchos se interesan, preguntan, pero cuando se da el diagnóstico, desisten”, narró Magdalena Galli Fiant sobre esa particular situación.