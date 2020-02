Carlos Daniel Orellano, de 23 años, desapareció el lunes a la madrugada a la salida de uno de los boliches ubicados en La Fluvial. Su familia denunció la desaparición en la seccional 20ª, aunque ya había una actuación iniciada por la policía en la comisaría 2ª. La Fiscalía activó el protocolo de búsqueda de paradero y Prefectura inició el rastrillaje en el río.

“Es muy raro, son muchas versiones”, dijo visiblemente conmovido Edgardo, el padre del joven desaparecido, y pidió ayuda a la Fiscalía. La situación shockeó a la familia. Cuando Prefectura inició la búsqueda en el Paraná, la madre del muchacho se descompensó y tuvo que recibir atención médica.

“La última vez que lo vieron fue a la madrugada del lunes, estaba bailando acá y después supuestamente un policía que estaba haciendo adicionales lo sacó no se sabe por qué causa, y aparentemente fue para un sector más privado que está contra la baranda del río", relató Edgardo, en declaraciones a La Ocho, y añadió: "Una señora policía dijo que ella estaba en la puerta y escuchó un ruido como que algo caía al agua, y ya no lo vio más a mi hijo”, relató.

Asimismo, advirtió que esa versión “no cierra”, porque “si es un lugar prohibido lleno de patovicas haciendo un cordón para que nadie pase, cómo es que estaba ahí, cómo es que con los parlantes en la oreja escuchan el ruido del agua”.

Durante la tarde del lunes la familia realizó una denuncia por desaparición de persona en la comisaría 20ª. Al mismo tiempo, la Unidad de Homicidios Culposos, con la fiscal en turno Valeria Piazza, recibió la denuncia de que el lunes a la madrugada una empleada policial manifestó observar a un joven, no identificado hasta el momento de entre 20 y 25 años, que se encontraba en la baranda del extremo del muelle 3 de la Estación Fluvial, al que en un momento no vio más, presumiendo que se pudo haber caído al río. La oficial dio aviso al 911, se dio intervención a personal policial, y personal de Prefectura Naval. Desde Fiscalía se solicitó además relevamiento de cámaras públicas y privadas del lugar y la zona de influencia.

"Hay otra versión que asegura de que la policía lo sacó y se lo llevó en un auto, pero son versiones, uno dice una cosa, otro dice otra cosa"

“Recién anoche nos enteramos de lo pasó, mi hija llamó a Prefectura porque está cerca y le dijeron que había una denuncia en la comisaría 2ª por un chico que había caído al río", siguió con su relato Edgardo, y siguió: "Ella fue a la comisaría, pero le indicaron que no había actas. Antes mi señora hizo la denuncia en la seccional 20ª y le explicaron que las actuaciones estaban en la 2ª, pero cuando mi hija fue le dijeron que no había nada. Volvió a ir, les dijo ‘me tienen que atender’ y se quedó ahí un buen rato hasta que finalmente salió la sumariante con una carpeta bajo el brazo”.

“Cuando vemos el acta, es rara, la denuncia la hizo una policía, esa mujer que estaba ahí, diciendo primero que escuchó el ruido del agua a cierta distancia y después que estaba vestido con jean clarito, con pelo negro, de 1,70 mts de alto, de unos 25 años de edad. Describió perfectamente como es mi hijo. Si ella vio una sombra y en lo oscuro, entonces hay una contradicción”, advirtió el padre del muchacho desaparecido.

Además, señaló que “hay otra versión que asegura de que la policía lo sacó y se lo llevó en un auto, pero son versiones, uno dice una cosa, otro dice otra cosa”.

Edgardo que es pescador y se enteró de la desaparición de su hijo cuando estaba en la isla. “La denuncia es media rara, dice como que estaba en la baranda y se cayó, nosotros nos enteramos anoche, Prefectura ya había empezado los rastrillajes”, y aseveró que su hijo “es un excelente nadador, en diez brazadas llega a la escalera y se agarraba. Si cayó al agua, cayó inconsciente porque si cayó despierto hubiese salido”, comentó.

Por eso, le pidió ayuda de las autoridades. “Acá hay domos, hay cámaras por todos lados, el dueño del boliche dice que la cámara no funciona, que se trabaron, que no se pueden ver, dice que tira error cuando quiere bajar los videos”, se lamentó.

Respecto a los compañeros de trabajo que habían salido con Carlos, dijo: “No se explican lo que pasó porque dice que no hubo discusión, no hubo ninguna situación tensa con nadie, ningún roce, no saben porque lo sacaron”.

Asimismo, afirmó: “La única testigo es la policía que trabaja acá, son los que hicieron la denuncia, los que describieron perfectamente bien a mi hijo como para verlo a tanta distancia”.

Matías, amigo del joven desaparecido, agregó: “Estamos seguros que lo sacaron del boliche, más de eso no sabemos, creo que se tiene que haberse ido por ahí, pero hay muchas versiones”.

“Carlos es un amigazo, buena persona, nos conocemos desde chiquito, terminamos la técnica juntos, aparentemente salió el domingo con compañeros del trabajo, mucha información no tenemos, ellos no lo vieron salir, ahora lo que estamos esperando son las cámaras de la Municipalidad donde creo que se puede llegar a ver muy bien”, cerró.