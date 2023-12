Billetera Santa Fe no otorgará reintegros desde el 1º de enero

No obstante, el ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció que la intención del gobierno es que los subsidios regresen sólo para los sectores carenciados.

El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, dio a conocer este jueves que Billetera Santa Fe sufrirá cambios drásticos. A partir del 1º de enero del año próximo ya no se realizarán reintegros por las compras . Si bien no hay precisiones oficiales sobre cómo será la dinámica de la renovada Billetera , lo más probable es que los beneficios sean más parecidos a los de las tarjetas de crédito o débito comunes, como descuentos y sorteos.

En las declaraciones a la prensa, el ministro remarcó que el Estado no cuenta con la información de quiénes son los usuarios que se benefician con la billetera virtual. "En transición hemos pedido la información de sobre las personas que utilizan el subsidio en la provincia. No la tuvimos. Hasta este momento, no sabemos si Billetera Santa Fe esta siendo usada por narcotraficantes, personas prófugas o si está siendo utilizada por personas que residen en otras provincias y compran en zonas limítrofes", destacó.