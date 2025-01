Aumenta en Rosario la demanda de ropa XXL, pero es escasa y cuesta más

De sus 78 años, Francesca D’amico lleva 40 al frente de la tienda de Junín e Iguazú y 20 especializada en talles grandes. “La gente me los pedía y no tenía, me decían que nos olvidábamos de los gordos. Entonces me fui a hablar con proveedores de Buenos Aires y arranqué en esto para ayudar. Me fue bien”, cuenta. En el corazón del barrio Industrial ofrece indumentaria para ambos sexos hasta el talle 84, además de ropa interior, calzado y accesorios.

Vestimenta de Buenos Aires

Marcela Cejas, de la tienda Yo sin culpa, también empezó lejos del centro, aunque en la otra punta. “Arranqué por una necesidad 13 años atrás, porque en mi local de Ovidio Lagos y Uriburu a algunas chicas no les entraba la ropa que yo vendía _talle único 36/38_ y eso me ponía mal. Desde entonces cada vez vinieron más clientas, llegué a hacer delivery, fue un boom. Hace dos años estoy en un lugar accesible porque viene gente de afuera (de Rosario), de los alrededores”, dice en su boutique de Mendoza al 2300, en el barrio Lourdes. Allí también tiene un área de moda circular de ropa extra large, nueva y usada, a precios más económicos.

“Compro a mayoristas en Buenos Aires, acá en la ciudad cuesta competir. Trato de tener buena calidad sin precios desorbitados. Los talles grandes son más caros ya desde los proveedores porque llevan más tela, muy pocos hacen los patrones o moldes para confeccionarlos y no son muchos los talleres que se dedican”, describe la situación. No obstante, tiene “una clientela superfiel y cada vez más amplia, desde adolescentes a señoras de 75 que quieren verse cancheras”.

En Talles Especiales Rosario compran más los varones que las mujeres. “Antes la ropa de gordo era clásica, de viejo. Pero hoy los jóvenes quieren lucirse, no pasar desapercibidos”, sigue Borsellino, de 52 años, quien nota mayor desinhibición. “Las chicas tienen cero drama, se ponen shorts o tops, no como nuestra generación. En ese sentido hubo un cambio”, evalúa. En rigor, cuando se orientó a la indumentaria XXL todavía no existían los maniquíes para cuerpos gordos. Sin embargo, “ahora la gente puede ver la prenda puesta (exhibida) y llevarse lo que está de moda. En las publicidades la ropa es siempre para personas muy delgadas, entonces vas quedando excluido”.

“Las chicas aceptan su cuerpo tal como es y se visten como les gusta. Hay menos complejos a la hora de acercarse a un local, aunque todavía están quienes sienten vergüenza de ir a probarse y que no les den bolilla”, sigue la dueña de Yo sin culpa, y agrega: “Me cuentan que cuando llegan a un negocio les dicen: ‘Para vos no hay talle’. Es la frase más común en la ciudad”.

La industria de la vestimenta produce en serie pero frena ante los modelos de mayor tamaño, a pesar de que en la Argentina existe un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria (Suniti) para fabricar, confeccionar y vender ropa a personas a partir de los 12 años. Lo estableció a fines de 2019 la norma nacional N°27.521, reglamentada en 2021 y a la que Santa Fe adhirió hace un año y medio. “La Ley de Talles no se implementa bien. Los talles deberían tener la misma medida en todos lados”, explica la comerciante Marcela Cejas, y cuenta que por caso hay mercadería etiquetada como talle 8 ó 10 que en realidad no respeta las proporciones corporales correspondientes (es más chica).

Ropa más cara

“La ropa para gente gorda siempre es más cara y tenés que buscarla. No está en cualquier lado: aunque sea negocio, hay marcas que no quieren quedar identificadas con un cuerpo gordo porque a ese cuerpo se lo asocia a algo feo”. La que habla es la licenciada en Ciencia Política Romina Sarti, activista por las diversidades, sobre todo las corporales y las vinculadas a las personas con discapacidad. “Estudio el tema de los cuerpos. Me parece que el panorama está menos mal, no es que esté bien. Hace 10 años de casualidad conseguías ropa, generalmente prendas tipo bolsa de consorcio negra, amorfas; tipo batones, para señoras. Ahora hay más diversidad, una evolución si se quiere, pero no estamos donde deberíamos considerando que vestirse es un derecho: falta acceso”, asegura, y trae al ruedo conceptos como violencia estética, estereotipos, mandatos.

“Como no es masiva la producción de esta indumentaria, hay una afectación en lo simbólico: formás parte de una minoría invisibilizada, somos los grandotes invisibles”, observa, y admite que “se ven más cuerpos grandes, pero los distintos tienen reticencia a salir, a mostrarse, por la mirada de los otros y por la propia mirada. Las personas gordas por lo general sufrimos episodios de depresión, angustia, tristeza, preocupación”.

Sarti, además profesora universitaria, entiende que “más ropa disponible para gordos afectará positivamente, porque es frustrante ir a probarse una prenda y que no te entre, sobre todo en la adolescencia. Tenés que adaptarte a una remera en lugar de que la remera se adapte a tu cuerpo. Como mínimo te quedás afuera, sos excluida. Y eso se va dando en otros ámbitos: en el trabajo, donde te exigen buena presencia y parece que ser gordo es tener mala presencia; en el colectivo, donde no entrás en el asiento; en el boliche, por una cuestión de imagen”. Postula que “algo tiene que ver con la idiosincrasia argentina: no es casual que estemos en el segundo lugar de países con trastornos en la conducta alimentaria (TCA) como anorexia, bulimia y atracones compulsivos” en alusión a los resultados del estudio internacional de Mervat Nasser, del Instituto de Psiquiatría del King’s College (Londres).

“Las redes sociales, donde todos son lindos y felices, dañan a algunas personas. O cuestiones de crianza, de represiones familiares, eso todavía está”, dice Marcela Cejas a partir de su experiencia. “Una sociedad no cambia de un día para el otro, pero se pueden dar pequeños pasos”, reflexiona antes de contar que este año hizo furor un modelo de bikini fucsia con volados: “Se vendió más que en negro”.

Contra la "gordofobia"

“El acento hay que ponerlo en la discriminación hacia las personas que no encajan con un standard”, insiste la politóloga Romina Sarti, que se desempeña en el área de Derechos Humanos de la UNR, en referencia al estereotipo de belleza hegemónica (el que afirma qué es lo aceptable y excluye a todo lo demás).

La exclusión es simbólica, ideológica y material, ya que algunos talles están efectivamente ausentes en las vidrieras y en el interior de las tiendas de ropa. “Si para ser aceptado se supone que debés tener determinado cuerpo, tu vida diaria la vas a enfocar a tratar de conseguir eso a través de dietas, tratamientos estéticos, desafíos, cremas. Te terminás poniendo en una posición de objeto”, advierte Sarti. La negación del principio de la diversidad corporal en aras de un supuesto ideal se denomina gordofobia.

A Marcela Borsellino, de Talles Especiales Rosario, algunos clientes le confían sus vicisitudes. “Los que tienen la posibilidad se operan, se hacen el cinturón gástrico”, asegura. “Es fundamental que la gente en el local se sienta cómoda, que esté tranquila. Si es necesario que se midan diez prendas, que no haya frustración”, agrega.

Por su parte, Marcela Cejas, de Yo sin culpa, cuenta que en las publicaciones que sube a las redes sociales no usa filtros. “Mi modelo se llama Aylén y tiene talle 52. Se muestra tal cual es, con sus rollitos, con su celulitis, con sus estrías. Tiene una personalidad bárbara, que traspasa la pantalla”, desliza sobre un aspecto que considera clave: “Impulsamos que cada persona se acepte como es, que lo que más trabaje sea su interior porque eso se va a reflejar en el exterior”.