Ataque a militantes sociales en zona sur: arrojan bomba de estruendo en medio del piquete

Militantes de distintas organizaciones sociales sufrieron una violenta agresión en uno de los piquetes que se realizaron durante este miércoles a la mañana. Esa medida de protesta formaba parte de las actividades dentro de la jornada nacional "No al ajuste de los de abajo".

En el lugar había personas adultas, pero también niños y de casualidad el artefacto cayó y explotó sobre el pavimento sin que se registraran heridos . En declaraciones a LT8, Stella, una de las militantes que estaban en el lugar contó lo ocurrido: "Llegamos a este lugar alrededor de las 9 y a eso de las 9.30, cuando nos estábamos organizando, vimos que paraba un camión sobre el puente y que el chofer abrió la ventanilla y tiró algo. Al principio no llegamos a ver con claridad qué era, pero enseguida explotó. Fue una bomba de estruendo".

"Gracias a dios no cayó en la cabeza de algún chico, pero cayó muy cerca. Todos salimos corriendo para ponernos debajo del puente, había muchísima gente. Tuvimos que pedirle a la gente que se quedara ahí porque había riesgo de que alguien salga herido. Por suerte, no los hubo, pero tuvimos un gran susto. No tenemos idea de quién fue", sostuvo Stella.

La militante señaló que un ataque de esas características "duele porque el piquete es por un reclamo justo y porque en este lugar no se le estaba causando perjuicios a nadie. El camionero tuvo toda la intención de tirar la bomba, porque sobre Circunvalación se podía pasar y se detuvo para tirar la bomba".