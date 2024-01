Asamblea de la cultura rosarina, que participará del paro general de la CGT

El punto neurálgico del encuentro fue la movilización del próximo miércoles 24 . El paro organizado por la CGT es el acontecimiento más esperado tanto para los trabajadores de la cultura como para las organizaciones sociales y políticas en general. " Esto no termina ni empieza el 24. El pueblo trabajador organizado está en pie de lucha. Si la votación se adelanta saldremos a la calle cuando sea. Sea un sábado, un domingo, a la madrugada o al mediodía. Hay quienes vivimos de la cultura y nos rompemos el lomo día a día para poder vivir", arengó el actor y director teatral Christian Álvarez.

Por su parte, el director de cine Gustavo Postiglione tomó el micrófono para aclarar que la cultura rosarina tiene que pensar siempre en la unidad más allá de la militancia política particular de cada uno. "Este sector es variado, diverso y heterogéneo. Meter la identidad política donde prevalece la unidad me parece un error y es mirarse un poco el ombligo. Este espacio nos pertenece a todos". Por otro lado, todos coincidieron en que "la foto de la unidad es en el Monumento Nacional a la Bandera". Por esto también se decidió no viajar a Buenos Aires.