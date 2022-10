Tras la pandemia, cuando bajaron las consultas, hubo un efecto rebote y los centros de diagnóstico trabajaron más de lo normal, porque las pacientes regresaron a hacerse todos los estudios que habían quedado en pausa. Sin embargo, en algunos casos el miedo fue mal consejero: muchas mujeres que dejaron de controlarse cuando correspondía por miedo al virus, incluso las que tenían lesiones delicadas, al volver tenían diagnósticos avanzados. Los médicos llegaron tarde.

"Usamos este mes para concientizar, educar y fundamentalmente para traer un mensaje de no temor. Lo que se busca es un diagnóstico precoz, para tener un mejor pronóstico, mejor sobrevida y un tratamiento menos agresivo", explicó Javier Rodríguez Lucero, director académico de Elas y expresidente de la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria.

El especialista en diagnóstico por imágenes apuntó que, llegando a tiempo, el diagnóstico aparece en un estadio subclínico, cuando el examen físico todavía es negativo, y las lesiones se detectan por imagen.

Las estadísticas indican que en una población completa de mujeres que son sometidas a una mamografía anual, la reducción a la mortalidad en ese grupo es más del 30 o 40% con respecto a las que no se estudian. El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, y se estima que una de cada ocho lo padecerá en su vida. "Es una patología con una prevalencia alta, en un grupo de amigas, una va tener cáncer", indicó Rodríguez Lucero.

Si bien en el país la información estadística a nivel oficial no es muy profunda, el trabajo médico a nivel local y los estudios internacionales indican que hay un ligero aumento progresivo de cáncer de mama en todas las edades, que no es alarmante pero sí sostenido. Las causas no son totalmente conocidas: el director del Elas apuntó a que "el desarrollo del capitalismo y la inserción laboral de la mujer, provocó que la maternidad sea postergada y el número de hijos sea menor, cuando la maternidad y la lactancia son protectores desde el punto de vista hormonal".