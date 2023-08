Ante el aumento de casos de Covid, un especialista recomienda volver a las medidas de prevención

En diálogo con el programa “El primero de la mañana” de LT8 , el especialista afirmó, en base a su observación, que “la gente ya no se lava las manos” como en la época de la pandemia. “Se olvidaron de llevar el frasquito de alcohol. Si hay un grupo abigarrado de gente -ya sea para hacer trámites o para subir a un micro- hay que usar barbijo y la gente no lo usa. Es como que todo el mundo se olvidó de lo que había que hacer”.

“Es más, se olvidaron hasta de vacunarse, porque desde el 1º de enero hasta hoy hay casi 470 mil casos de gripe con muchas menos muertes, pero siempre hay un subregistro que no está en planilla. Lo ideal es ponerse en un brazo la vacuna anticovid, que es muy superior a todas las que nos pusimos antes, y en el otro brazo la antigripal. Y la gente no lo hace. Del grupo de personas con comorbilidades (inmunodeprimidos, obesidad mórbida, enfermos cardíacos, etc, adultos mayores), solo el 78 por ciento se vacunó contra la gripe y es gente que realmente lo necesita”, agregó.

VacunacionPBA1.jpg Desde el Ministerio de Salud nacional renovaron las recomendaciones de cuidado, vacunación y los refuerzos contra el coronavirus.

En ese contexto, Pizzi consideró que “las vacunas están y la indiferencia subsiste. Y eso no es bueno. Hemos perdido 131 mil personas en Argentina, en el drama sanitario más grande que tuvo el país en su historia. Y es como si la gente se hubiese olvidado de eso. Nosotros como universidad recomendamos el uso del barbijo. Si se tiene que hacer un trámite y tiene que esperar en un lugar con gente abigarrada, tiene que ponerse el barbijo”.

>> Leer más: Los hospitales de niños están al límite por un pico de patologías respiratorias

“En plena pandemia, en un micro urbano se tenían que abrir las ventanillas para que haya ventilación y había discusiones o peleas porque hacía frío. Falta educación. También compartir el mate es un espanto en esta etapa en la que hay enfermedades respiratorias. Para realizar un viaje de media distancia, por ejemplo, entre Rosario y Santa Fe hay que usar el barbijo. Los micros van atestados de gente, ni hablar de los colectivos urbanos donde viaja mucha gente parada”, subrayó.