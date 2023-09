Amor en la maratón Rosario-Victoria: una propuesta de casamiento al llegar a la meta

El domingo amaneció gris y lluvioso, pero no fue excusa. Quienes se habían anotado para participar de la tradicional maratón se cambiaron, se calzaron las zapatillas y salieron a correr. Una de sus participantes soportó el viento y el frío sin imaginarse de que estaba por vivir uno de los momentos más inolvidables de su vida. La llegada no iba a ser una llegada más.

Vanesa no se imaginaba que Mauri, su compañero, le iba a proponer casamiento al llegar a la meta. Bajo el arco de llegada y con una bebida isotónica en la mano, el hombre le pidió matrimonio. Están juntos hace 19 años y tienen dos hijas, de 17 y 11 años, sin embargo nunca habían dado el siguiente paso.

"Yo la acompañaba a todas las carreras y siempre hacía la típica de los que acompañan y no corren, me comía todo y tenía que hacer de guardarropas de todos los del grupo", contó entre risas Mauricio en diálogo con el programa radial Rosario Running. Sin embargo, el año pasado empezó a correr él también. Admite que nadie le creyó porque en ese momento fumaba tres paquetes de cigarrillos por día, pero contra todo pronóstico lo logró y también dejó su adicción.

"Ella corrió los 42K este año y vi el terrible esfuerzo que fue su entrenamiento, horas y horas cinco días a la semana, más el laburo y el cuidado de nuestras hijas", valoró el hombre y contó que la idea nació "en broma entre sus amigos".

"Me dijeron mínimo tenes que correr un medio maratón para casarte con la rubia, así que me preparé para la media Maratón del Puente que me dijeron que era muy linda carrera", agregó entre risas.

Finalmente, lo que empezó como un chiste terminó haciéndose realidad. Mauri la esperó en la meta con un anillo y, de rodillas, le pidió matrimonio a su compañera de vida. Ella dijo que sí y se robaron la atención de todos los presentes.