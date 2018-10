Las estudiantes de tercer año del Colegio La Salle que denunciaron a un profesor de catequesis por acoso serán recibidas en la sede local del Ministerio de Educación entre mañana y el jueves, donde ratificarán las denuncias. Las tres adolescentes les contaron a los directivos de la institución que habían recibido repetidos mensajes y fotos inapropiadas a través de WhatsApp. Todo esta declaración deberá ser corroborada ante los supervisores y asesores letrados de la cartera educativa, en el inicio de una investigación administrativa en la que no se descarta una derivación judicial. El profesor, que fue apartado de sus funciones, deberá hacer su descargo ante el ministerio la semana que viene.

Desde que LaCapital dio cuenta de este caso en su edición del viernes pasado, la comunidad educativa de La Salle es un hervidero. Los grupos de WhatsApp están muy activos y la opinión pública se hizo eco del caso.

De acuerdo al relato de las tres adolescentes, el catequista se comunicaba en la madrugada, les comentaba todas las publicaciones de Instagram o les pedía que le cuenten qué estaban haciendo en ese momento. Y hasta las invitaba a salir "a tomar algo".

La evidencia de la mensajería instantánea y las huellas de sus opiniones en redes sociales lo comprometen, a punto tal que cuando el tema adquirió visibilidad dio de baja sus cuentas de Twitter y Facebook.

Las autoridades de La Salle reaccionaron apenas escucharon el descargo de las alumnas y cuando los padres les llevaron la situación a los directivos.

El catequista fue separado del cargo y el colegio puso en marcha automáticamente el protocolo acordado para atender situaciones de violencia de género y garantizar los derechos de las víctimas, menores de edad. Y se citó a su vez a las familias de este tercer año para imponerlas de la situación.

"Tomamos las palabras de las chicas como ciertas. Por eso separamos al docente para preservarlas", afirmó el director de la escuela, Patricio Bolton.

Ayer fue un día clave en la intervención del Ministerio de Educación de la provincia. Agentes del Servicio de Enseñanza Privada llegaron hasta la institución de Mendoza y Alem para tomar cartas en el asunto.

Según explicó el titular de esta repartición ministerial, Fernando Acosta, se realizaron varias entrevistas con el equipo directivo de La Salle para redactar las actas correspondientes. También se fijó que las tres alumnas que denunciaron el acoso acudan junto a sus familias a la sede de la cartera educativa entre mañana y el jueves próximo, para que ratifiquen las denuncias. También se evaluará la posibilidad de que se obtenga un registro de las fotos y los mensajes que el catequista les envió a las adolescentes.

Acosta corroboró además que se intentará profundizar la investigación sobre otro caso registrado en marzo, y que denunció otra alumna que fue hostigada por el mismo docente. En el expediente abierto en el Ministerio de Educación no se incluyó ninguna referencia a este episodio de principios de año, que fue minimizado pero preventivamente se apartó al acosador al frente de ese curso.

"Preferimos hablar primero con las alumnas y luego tener el tiempo de mantener una entrevista con el catequista, algo que seguramente se producirá la semana que viene", adelantó Acosta.

A las autoridades del ministerio llegó el descargo que el docente de 25 años hizo ante el colegio y donde aseguró que no se siente responsable del acoso. El catequista tenía un título habilitante para enseñar religión, pero al ser una materia extracurricular, su monitoreo no depende de la cartera educativa sino de la propia congregación. En cuanto a los requisitos, el imputado tenía título secundario y estaba habilitado para dar catequesis. Según prosiga la investigación administrativa, es factible que pueda existir una derivación judicial. "No se descarta nada, recién comenzamos", dijo el funcionario ministerial.

Abocados a estos casos ya se encuentran desde ayer la supervisora del circuito de la Regional, el jefe de supervisores del nivel secundario de la zona sur y la Dirección Provincial de Enseñanza Privada.

Ayer, en el La Salle fueron entrevistados por los funcionarios de Educación el director del secundario, el vicedirector, el representante legal y un superior laico.

"Ahora necesitamos tiempo para analizar responsabilidades y sanciones", dijo Acosta. La pesquisa podría derivar en más declaraciones de docentes, alumnos o personas allegadas.