Alerta por la extraña muerte de palmeras en bulevar Oroño

Voceros de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad adelantaron que es la única palmera que se encuentra en ese estado, y barajaron la hipótesis de que podría estar atacada por un coleóptero ( escarabajo ) que se come la parte verde de la palmera.

En estos casos se debe hacer un tratamiento fitosanitario, pero esta vez llegaron tarde.

Por su parte, la ex funcionaria de ambiente de la Municipalidad y experta en el tema, Angela Villademoros, opinó que la planta presenta, a simple vista, otros síntomas que no tienen que ver con lo que provoca el escarabajo.

Explicó que esa palmera presentaba una inclinación hace bastante tiempo, y si bien no profundizó en este caso particular, explicó que “esa curvatura (como la que presenta la palmera caída) se produce cuando la planta pierde alguno de los componentes que le dan resistencia al estípite (el tronco de las palmeras). Estos componentes son dos: celulosa y lignina, las palmeras tienen más del primero y por eso son más flexibles. Hay patógenos que actúan sobre la celulosa y por eso las estructuras de sostén se deforman”, detalló.

Villademoros aclaró que habría que estudiar en profundidad qué pasó en este caso y aventuró que se pueden haber dado una conjunción de factores: “La gran sequía y la falta de riego agravan la situación de las plantas, que además sufren la contaminación y el estrés urbano porque no están en su hábitat natural”.

Y en cuanto al ataque de plagas manifestó que si fuera producto de la acción del escarabajo la palmera mostraría otros signos como hojas desflecadas y secas en la parte superior. Además es raro que este escarabajo termine matando a la planta.

“Yo creo que es una enfermedad producida por los hongos, por el tipo de síntomas que se ven en esta palmera”, abundó.

"Si no voy a ver la planta en el lugar no puedo decir con exactitud, pero puedo asegurar que la coriamella (escarabajo) no tiene que ver con la curvatura que presenta esta planta”, indicó.

La especialista destacó que es necesario realizar controles de plagas en las distintas especies.

Mientras tanto, agrupaciones ambientalistas tomaban nota de la situación de la palmera de Oroño y pedirán a la Municipalidad un relevamiento para conocer el estado de las distintas especies arbóreas que hay en las diferentes zonas de la ciudad.