Alerta en el transporte por la demora en el arribo de subsidios

Por enésima vez, el transporte urbano de pasajeros encendió el alerta y hay tensión por lo que vaya a suceder en los próximos días. Así lo dejó plasmado un comunicado de los empresarios del interior del país nucleados en la Fatap al advertir que si no llegan los montos pactados con el Ministerio de Transporte de la Nación para cumplir con la paritaria firmada en febrero con los choferes de UTA, habrá suspensión del servicio nocturno de 21 a 5, lo que ya pasó anoche en territorio bonaerense. En Rosario, el clima es de cautela pero los servicios estaban garantizados. El gremio aguarda que se abonen los sueldos con los aumentos incluidos a partir del cuarto día hábil del mes que viene.

El litro de gasoil “lo tironean” con las petroleras entre 210 a 280 pesos el litro. Un incremento vertiginoso de los costos que no se acompaña con los ingresos, en un marco de atraso en los subsidios nacionales.

tupi.jpg

En un comunicado, los transportistas encendieron el alerta. Allí se recuerda que como resultado de la negociación, en febrero se acordaron incrementos salariales con UTA “con el compromiso de Transporte de la Nación de dotar de unos 10 mil millones de pesos para la sustentabilidad del sistema. Dicho compromiso ha sido incumplido”, expresa Fatap al considerar ese acuerdo como “caído”.

A partir de lo que se denuncia como incumplimiento, los transportistas ratifican su “imposibilidad material de abonar salarios según las pautas convenidas en febrero” y por ende “se verán en la obligación de adecuar su prestación de acuerdo a los ingresos que perciben”.

Dicho de otra manera, se anuncia que esto implicará inicialmente una suspensión de los servicios nocturnos en territorio bonaerense de 21 a 5 con “la consecuente suspensión de los trabajadores afectados al mismo (existen 30 mil puestos de trabajo)”, ya que —argumentan— “se ha llegado al límite de lo razonable arriesgando la subsistencia”. En el pedido, que tuvo ya notificaciones al gobierno nacional y a UTA, se exhorta a las autoridades a garantizar la sustentabilidad del sistema hacia el interior del país.

“Lo venimos anunciando y nadie nos da respuesta, la desidia de este gobierno es preocupante. No liberan los fondos para las provincias pero al Amba le siguen aportando recursos para pagar salarios. Ya le dijimos al Ministerio de Transporte y al gremio que desconocemos el acuerdo paritario sencillamente porque no se reconoció el pago en tiempo y forma. Esto no fue así. La situación se agrava día a día”, indicó ayer el titular de Fatap, Gerardo Ingaramo.

tupiti.jpg

En la provincia, los subsidios nacionales arribaron solo en lo concerniente a febrero. Y hay expectativa para que marzo se salde en estos días. En UTA Rosario aún se respira tranquilidad, de cara a que se depositen los salarios el cuarto día hábil del mes entrante.

Para este miércoles está prevista una audiencia con Trabajo de la Nación, Transporte nacional y fueron convocados el Comité Federal de Transporte (Cofetra) y la comisión del rubro de la Cámara de Diputados. “Es lamentable lo que pasa en el interior. Tenemos que suspender porque no damos más con los ingresos. Fatap firma en febrero un 29 por ciento con UTA hasta junio pero incluía el compromiso del gobierno. Eran 7 mil millones de pesos por mes para enero, febrero, marzo y abril con un aporte similar de los gobiernos provinciales. Solo se cobró febrero y resulta imposible funcionar porque son montos muy grandes. Nos subió un 7 por ciento el combustible, no nos liberan los fondos. Eran 85 mil millones para todo el año y a esta altura deberíamos tener 28 mil millones, pero solo cobramos 9 mil millones”, hizo sus cuentas Ingaramo.

Efecto gasoil

Desde el sector se advirtió que en el rubro combustibles, que antes representaba solo el 9 por ciento del total de los costos, se pasó al 25% y el ítem salarios es del 55%. “El gasoil es más caro que la nafta, nos están matando. Y peor aún. En Buenos Aires lo siguen subsidiando en 30 pesos por litro con el precio más barato del mercado y al interior nada. Pagamos 300 pesos el litro contra 220 pesos que pagan los porteños”, graficó.

De no arribar a un acuerdo, o bien actualizar partidas pendientes, Fatap buscará suspender los servicios nocturnos desde la semana que viene. “No hay chance de seguir funcionando de esta manera. No tenemos plata para pagar el combustible, estamos con descubiertos bancarios, financiándonos con cheques y con condiciones donde las petroleras nos piden el pago por anticipado. Intendentes, gobernadores, diputados tienen que volver a sentarse con nosotros a discutir el transporte”, cerró Ingaramo.