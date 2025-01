Alerta amarillo por calor para Rosario: todo lo que hay que saber acerca de un alerta meteorológico

Ocurre que no hay un solo alerta y también existen los avisos en cortos períodos, sea por lluvia, vientos, ráfagas, tormentas, nieve o calor, aunque hay otros tados tales como el granizo, que no obedece a un alerta específico sino a una probabilidad.

Respecto al calor, la especialista aclaró que "este alerta prevé que de aquí en adelante, inclusive la próxima semana, vamos a tener temperaturas en aumento que van a superar los 33 y 35 grados".

Balchunas señaló que cada provincia tiene su particularidad, pero en el caso de nuestra región, la temperatura mínima tiene que superar los 22,4 grados y 32,5 grados para considerarse como tal, aproximadamente.

"Es muy probable que tengamos jornadas con temperaturas superiores a los 35 grados, pero a raíz del viento del este se produce un descenso térmico nocturno que también alcanza a esa temperatura agradable por las mañanas", apuntó.

No obstante, aclaró que "este tipo de fenómenos no necesariamente se rotulan de una manera particular, sino que generan la misma situación de calor y la inestabilidad posterior, propicias para desatar una tormenta aunque no haya ingreso de aire frío".

Cada cuánto se actualiza un alerta meteorológico

En ese sentido, Balchunas indicó que "el Servicio Meteorológico Nacional actualiza datos cada seis horas y divide las actualizaciones en cuanto períodos: mañana, tarde, noche y madrugada".

Alerta meteorológico: cómo se categorizan

Según explicó, los alertas apuntan a situaciones en las que se dan fenómenos intensos en cortos períodos y donde no ocurren precipitaciones de igual magnitud en toda el área mencionada, siempre y cuando se trata de lluvias.

"Los alertas se dan por lluvia, viento, tormentas, nieve, calor o zonda, pero no hay alerta por granizo. Cuando se escucha eso es porque dentro del pronóstico se incluye la probabilidad, pero no existe ese tipo de alerta como tampoco de tornados", explicó.

En ese sentido, aclaró que "son avisos dentro de los períodos de alerta por qué tipo de situación o fenómeno afectará a la zona indicada. Si lluvias fuertes, vientos con ráfagas intensas o precipitaciones en cortos períodos".

Algunas aclaraciones sobre un alerta meteorológico

Otro punto importante que destacó Balchunas es que "el alerta no asegura que llueva dentro de esa área, ya que puede llover en toda el área de cobertura, en un sector específico o, directamente, no registrarse precipitaciones y conservarse el ambiente inestable".

De esta manera, recomendó "prestar atención a los alertas que se puedan llegar a dar desde esta época hasta marzo, ya que pueden darse varios fenómenos juntos, presentar ráfagas de viento sin lluvias o que el alerta no ocurre y solo queden cielos cubiertos, producto de que ha llovido en otro lado".

Sin lluvias a la vista, el SMN emitió desde las primeras horas de este lunes un alerta meteorológico por temperaturas extremas. El mismo incluya a Rosario y toda la provincia de Santa Fe, este de Entre Ríos, toda la franja oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, parte de San Luis, Neuquén, Mendoza, San Juan, Chaco y Tucumán.

Según apunta la advertencia del SMN, este alerta amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Qué es un alerta por temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

En qué cosiste el SAT de temperaturas extremas

A nivel global, existen evidencias contundentes de los riesgos a la salud debido a la exposición prolongada a temperaturas muy elevadas o muy bajas.

El SAT-Temperaturas Extremas es una herramienta que anticipa a la población acerca de situaciones meteorológicas extremas de temperaturas y sus posibles efectos en la salud y mortalidad.

El objetivo es que tanto la población como los organismos de salud, protección civil, emergencias y gestión del riesgo de desastre puedan tomar las medidas de prevención, mitigación y de respuesta adecuadas a cada nivel de alerta.

Cómo se determinan los alertas por temperaturas extremas

Los umbrales para determinar la ocurrencia de un evento de calor con temperatura extrema se establecen con base en el Percentil 90 (P90), tanto para las temperaturas máximas como mínimas.

Estos valores también pueden entenderse como la temperatura a partir de la cual uno se encuentra dentro del 10% de temperaturas más altas registradas (periodo 1961-2010) en ese lugar. Superados esos umbrales, se considera que las temperaturas son extremas y deben tomarse precauciones.

El sistema también utiliza otros percentiles, como el P95 y el P99, que denotan eventos más extremos aún, y son, entre otras cosas, los que definen el pase o no de un nivel de alerta a un nivel más alto.