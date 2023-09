Ahora el municipio desestima la propuesta de correr picadas en el autódromo

El coordinador de Gabinete, Rogelio Biazzi, rechazó la propuesta realizada por otro funcionario municipal. Dijo que esas competencias "deberían hacerse en lugares que no estén rodeados de vecinos".

El autódromo Juan Manuel Fangio no será escenario de picadas.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, Biazzi no quiso dejar dudas al respecto: “No hay ningún mensaje enviado por el Departamento Ejecutivo al Concejo Municipal en ese sentido. Una iniciativa de esas características debería ser tratada por el cuerpo legislativo local, y no hay intenciones del municipio de que se use el autódromo para correr picadas”.

Biazzi agregó: “Si en algún momento se decide disponer de un lugar específico para las picadas que sean cuidadas y controladas, no deberían hacerse en un lugar que esté rodeado de vecinos o habitado. Debería llevarse adelante en un sector en cuyos límites no haya gente viviendo o donde pueda haber peligro o molestias para los vecinos”.

El funcionario aclaró que la actividad en el autódromo “está regulada por ordenanza y tiene que ver con automovilismo que es una disciplina que no tiene nada que ver con correr picadas, que es otra cosa que siquiera tiene parámetros de seguridad como el automovilismo profesional. En las picadas, además de los ruidos y las molestias, también hay problemas por aglomeración de gente, que puede ser peligrosa”.

“Las picadas tienen un público distinto al del automovilismo. VAmos a continuar con los controles para evitar que se hagan carreras callejeras clandestinas y lo haremos con todos los mecanismos de control que tiene el municipio. Vamos a estar presentes cuando se detecten esas competencias. Lo ideal es intervenir para que eso no ocurra” , subrayó.