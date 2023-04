Advierten que Rosario está ante un "escenario complejo" de dengue

Con ese escenario, "la fase de diagnóstico ya se modificó", explicó el secretario de Salud y detalló: "Hoy, si una persona no tiene factores de riesgo o no esta internada y tiene los síntomas, se la diagnostica por nexo epidemiológico y no por laboratorio", tal como se comenzó a realizar durante la pandemia de Covid-19 ante las cifras de contagios crecientes.