Advierten que prohibir el inclusivo "desconoce" la ley de identidad de género

La especialista, una de las voces que en las últimas horas se plantaron frente a la decisión hecha pública por la Nación a través del vocero presidencial Manuel Adorni, no sólo apeló "a la autonomía universitaria" para sostener el uso en las aulas , sino que además consideró que avanzada de la nueva gestión nacional " no es más que una maniobra de distracción para polemizar en un momento en el que hay hambre y en el mismo día en que se elimina el lenguaje inclusivo, se eliminan los programas Progresar. Es una provocación".

Por su parte, el legislador nacional por Santa Fe Esteban Paulón, que estuvo entre los primeros en manifestarse en las redes sociales respecto de la decisión del gobierno, no sólo advirtió que "nadie le va a ir a pedir permiso ni a (Javier) Milei ni a Adorni porque el lenguaje no se decreta", sino que además coincidió con Rovetto en la vigencia de las leyes nacionales y recalcó que no cumplirlas es "ir contra ellas es desconocer a ciudadanas y ciudadanos".