Advierten que el proyecto de Perotti "penaliza a la mujer"

En el medio del debate por la despenalización del aborto, dirigentes santafesinos advirtieron que el proyecto presentado por el senador nacional, Omar Perotti, "no despenaliza a la mujer, sino que obstruye derechos".

El primero en cargar en las redes sociales contra el legislador nacional por Santa Fe fue el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia, Esteban Paulón, quien aseguró que "el proyecto que intenta aprobar Perotti no representa ningún avance, nunca fue debatido en comisiones y posterga indefinidamente la aprobación del aborto legal , es cambiar para que nada cambie".





Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe, Erica Hynes, aseguró que la alternativa del senador nacional no despenaliza a la mujer y pidió por la aprobación de la ley: "El proyecto no media: obstruye los derechos de las mujeres igual que el rechazo al proyecto de diputados. El sistema de salud de la provincia de Santa Fe es la gestión del Partido Socialista y del Frente Progresista, no el fruto de una especulación".

En tanto, la concejala de Rosario, Verónica Irizar, le pidió a Perotti no especular con los derechos de las personas. "El senador Perotti cómo era previsible estaría negociando con la Casa Rosada a espaldas de millones de mujeres para intentar quedar bien con todos a la vez. Su proyecto penaliza a la mujer, no es como Rosario ni como es en Santa Fe. No hay medias tintas", subrayó.

Y por último, Irizar concluyó afirmando que el legislador nacional "ya nos privó de un banco, ahora que no nos prive de nuestro derecho más básico: la libertad de elegir".