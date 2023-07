Admiten que la ambulancia tardó más de una hora en asistir a la ciclista atacada en un asalto

Una ciclista fue atacada y asaltada en Pellegrini al 4500 y la ambulancia del Sies demoró más de una hora en llegar para asistirla. El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Zignago, aseguró que la demora en el arribo del móvil sanitario obedeció “a una decisión irresponsable de quien conducía la ambulancia quien tomó la decisión de no asistir al lugar porque no tenía apoyo policial”.

Zignago confirmó que “la llamada de emergencia ingresó efectivamente al sistema. El despacho del personal también sucedió . Hay un primer momento donde parecería haber un incumplimiento en el protocolo que tiene el servicio de emergencias sanitarias con la policía provincial". De todos modos, añadió: "Consideramos que la escena del hecho, en calle Pellegrini al 4500, no es una zona de conflictividad que no haya permitido que se despachara rápidamente la ambulancia”.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, el titular de la secretaría de Gobierno del municipio sentó posición oficial sobre la denuncia que hicieron vecinos de la zona y testigos del hecho en el sentido de la gran demora en la llegada de la ambulancia para asistir a una mujer que había sufrido una brutal agresión en un robo en plena avenida Pellegrini.

zignago.jfif El secretario de Gobierno, Gustavo Zignago: "Vamos investigar para imponer las sanciones que correspondan".

“El llamado de urgencia ingresó a las 6.28 y la ambulancia llegó a las 7.31. Ante esto, observamos que hubo decisiones individuales de personas que se extralimitaron en la capacidad de esa toma decisiones y que eso afectó el cumplimiento del servicio”, remarcó.

Zignago aseguró que “en este caso hubo una situación particular con quien conduce la ambulancia: tomó la decisión de no asistir al lugar porque no tenía apoyo policial. Hay elementos que están en análisis, por los cuales me atrevo a decir que fue una decisión irresponsable. Ya ordenamos el inicio de una investigación y vamos a sancionar al que no haya cuidado la vida de un rosarino o rosarina”.

“Hay un protocolo que establece el acompañamiento de la policía al móvil del Sies, pero tiene que ver con algún lugar de la ciudad o con las circunstancias del hecho. Pero hay elementos objetivos que nos indican que la seguridad en la escena de este hecho, a pocos minutos de sucedido, estaba garantizada. Tenemos registrados llamados de vecinos del lugar y si podían estar los vecinos podían estar los profesionales”, subrayó.

Zignago entendió que en este caso “hubo un accionar irresponsable y queremos establecer formalmente la investigación para que se aplique el rigor que nos permite el estatuto. De los datos objetivos que da la carta de situación, la escena del hecho, a los pocos minutos del despacho, estaba garantizada. Había vecinos que estaban en el lugar. Pellegrini al 4500 son 15 cuadras del Heca. No habían circunstancias como para haber una eximición de la tarea”.