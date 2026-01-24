Acto en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas

Será este domingo, a partir de las 10.30, en la plaza Pringles, donde se encuentra la placa que recuerda al reportero gráfico

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) , como hace 29 años, organizan e invitan a un “Camarazo” para recordar a José Luis Cabezas , a 29 años de su brutal asesinato y, en el mismo acto, continuar pidiendo justicia para Pablo Grillo .

La cita en Rosario es este domingo , a partir de las 10.30, en la plaza Pringles, donde se encuentra la placa que recuerda a Cabezas .

También se elevará un pedido de justicia por Grillo , el fotógrafo que resultó gravemente herido durante la represión policial del 12 de marzo de 2024 en una protesta en apoyo a los jubilados.

En la madrugada del 25 de enero de 1997 , en Madariaga (cerca de Pinamar), secuestraron a Cabezas, lo llevaron esposado una cava de más de dos metros de profundidad y lo ejecutaron con dos tiros en la nuca .

placa jose luis cabezas rosario Virginia Benedetto / La Capital

El crimen marcó a fuego al periodismo argentino y reveló las tramas mafiosas del poder en la década del 90. El detonante de esa ejecución fue una fotografía: la primera imagen pública del empresario Alfredo Yabrán, el hombre más enigmático del país, quien se jactaba de que “ni los servicios de Inteligencia” conocían su rostro.

La histórica foto se gestó en febrero de 1996, durante la temporada en Pinamar en la que el equipo de la revista Noticias montó una guardia periodística que terminaría siendo letal.

Yabrán, acusado por entonces por Domingo Cavallo de liderar una mafia enquistada en el poder, era un fantasma para la opinión pública. Su frase de cabecera era una sentencia: “Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza”.