Abrazo solidario a la escuela Guido y Spano: "No al desalojo", piden los estudiantes

Luz Frutos, vicepresidenta del Centro de Estudiantes, expuso en declaraciones a LT8 los motivos del acto. "Queremos que se concrete la expropiación del edificio. El jueves estuvimos en una asamblea donde estuvo la comunidad educativa, algunos legisladores y los asesores de los dueños. Estas personas nos dijeron que los propietarios no estaban dispuestos a seguir esperando más tiempo. Y que si el problema no se solucionaba a la brevedad, presentarán una orden de desalojo".

"Por eso estamos acá. No queremos que nos desalojen y queremos que la expropiación se concrete. No hay posibilidad de traslado. Esta escuela es gigante, abarca una gran parte de la manzana, tiene tres salidas, es enorme. No hay lugares donde se pueda contener a semejante escuela. No nos vamos a ir de acá, esa es la idea. Nos quedaremos en la calle hasta las dos de la tarde, después las clases continuarán normalmente", agregó la vicepresidenta del Centro de Estudiantes.

abrazo solidario01.jpg

Los estudiantes reclamaron que el gobierno provincial pague lo que corresponda para que "los más de 600 chicos y chicas puedan concretar por fin el sueño del edificio propio”.

La Escuela Guido y Spano históricamente funcionó en un edificio alquilado y hace dos años, aproximadamente, los propietarios del inmueble anunciaron su intención de vender la propiedad, lo que obligaba a las autoridades gubernamentales a salir en busca de un nuevo espacio.

abrazo solidario02.jpg

La idea de que el gobierno expropiara el inmueble fue impulsada por el Centro de Estudiantes y tomada en principio por el diputado provincial Carlos Del Frade, quien presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja en ese sentido. La iniciativa del legislador obtuvo media sanción y pasó a ser tratada en el Senado provincial. Allí, mediante gestiones del senador departamental Miguel Rabbia, la normativa también fue sancionada el 28 de julio de 2022.

Con la ley de expropiación aprobada solo resta que el gobierno pague a los dueños lo que corresponda y eso es algo que aún no se concretó y llena de incertidumbre a la comunidad educativa.