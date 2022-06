Escuela Guido Spano: funcionario de Educación garantizó que "no habrá desalojo"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Biagioti señaló: “Quiero ser categórico. No hay ningún riesgo de desalojo. Me he encontrado con los chicos del centro de estudiantes y visitamos la escuela junto con el senador (Miguel) Rabbia, y no hay ningún riesgo de desalojo”.

Con relación a la situación contractual por el alquiler del edificio, el delegado del Ministerio de Educación en el Gran Rosario, admitió: “Es cierto que vence el contrato de alquiler. Estaba prevista una fecha de caducidad que es ahora, pero ya estaba asegurada la prórroga del contrato por seis meses y si fuese necesario habría otra prórroga más. De modo que no hay riesgo de desalojo. Hay una decisión de esta gestión de gobierno, también respecto de otros casos similares, que ninguna escuela se cierre, ni se fusiona, ni se parte”.

>> Leer más: Abrazo solidario a la Escuela Guido Spano: esta semana vence el alquiler y temen desalojo

Biagioti quiso con esas palabras llevar tranquilidad a la comunidad educativa. “Entendemos la ansiedad y la necesidad de los chicos en querer manifestarse. Pero el riesgo está absolutamente conjurado. Además, hay un excelente diálogo con los propietarios del inmueble. Son señores mayores, que fueron recibidos por la ministra en estos días. Manifestaron que de ningún modo querían confrontar, que simplemente era una decisión familiar disponer de la propiedad, lo cual se entendió perfectamente”, agregó.

El delegado de Educación recordó que ya hubo otros proyectos de expropiación del edificio, pero aseguró que desde la actual gestión se avanzará en ese sentido. “Vamos a hacer lo que se tiene que hacer, que es expropiar, pero eso lleva tiempo. Falta la media sanción de la ley por parte del Senado. Pero mientras tanto, está todo asegurado para que nada cambie. Los dueños dijeron de buena fe que de ningún modo quieren confrontar”, añadió.

“Aunque haya algún propietario que quiera confrontar judicialmente con un gobierno, es muy difícil desalojar una escuela. No es sencillo. Es algo que lleva tiempo, que tiene procesos administrativos y judiciales que pueden llevar años. Pero en este caso, no es esa la hipótesis. Tenemos la mejor buena voluntad de los propietarios para que, en tanto dure el trámite legislativo para la expropiación, todo siga igual. Lo garantizo: la Guido Spano no se mueve de allí. Y esperamos que en pocos meses sea propiedad del estado para encarar una serie de refacciones que necesita”, concluyó.