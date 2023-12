Abogados de los centros de denuncia penal en alerta por reclamo salarial: ganan $71 mil

Los abogados que trabajan en los Centros Territoriales de Denuncias (CTD) que dependen del Ministerio de Justicia de Santa Fe se mantienen en estado de alerta y con atención limitada a casos graves, en el marco de un reclamo por mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Solicitan que se promulgue un convenio firmado en octubre que establece un incremento de los haberes, que en la actualidad es de 71 mil pesos . El gobierno aclaró que la gestión saliente dejó el trámite administrativo incompleto al no firmar el decreto reglamentario, lo cual sería inminente por parte del actual titular de la Casa Gris, Maximiliano Pullaro. Pero si el convenio no contempla la retroactividad, los trabajadores amenazan con realizar un paro total de actividades desde el martes.

En la transición de gobierno el expediente quedó empantanado, aunque no es nueva la denuncia de precarización laboral en esas oficinas. “Es una vergüenza, hay abandono del Estado y falta de respeto de los colegios de abogados. Se abusa de mano de obra barata apelando a profesionales que brindan asesoramiento en todo tipo de trámites, se aprovechan”, indicó a este diario indignada una operadora que prefirió no identificarse por miedo a represalias.

Empantanado

En ese contexto, los letrados reclaman que se efectivice el convenio de manera retroactiva, lo cual comunicaron formalmente al gobernador, al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni; a la flamante directora de los CTD de Santa Fe, Patricia Virili; y al titular de Colegio de la Abogacía de la 2ª Circunscripción de Rosario, Lucas Galdeano.

En el escrito advierten que “resulta insostenible para los trabajadores seguir desempeñando la labor en estas condiciones”, y solicitan que “de forma urgente se aplique sin dilación alguna y de manera retroactiva, al mes de octubre, el acuerdo celebrado a través del Ministerio de Seguridad”. Igualmente, mientras se mantiene el estado de asamblea, permanecen en sus espacios de trabajo y atienden casos urgentes, como amenazas, extorsiones, violencia familiar y de género.

“Somos trabajadores que nos capacitamos durante años, estamos preparados para realizar de manera eficiente la labor encomendada, pero no vemos que esta situación sea tenida en cuenta por este Ministerio”, remarcaron. En ese escrito advierten que de no firmarse el decreto con retroactividad en el término de cinco días (plazo que corre desde el lunes), el martes 26 de diciembre iniciarían un paro total de actividades.

"El gobernador valora los CTD"

Mientras tanto, fuentes del gobierno provincial expresaron a La Capital que se trabaja para darle una solución al problema, y que la firma del decreto sería inminente, aunque no se aclaró si será con retroactividad. “El gobernador conoce la relevancia de los CTD en la política de seguridad, los quiere jerarquizar. Tiene la intención de solucionar esta situación”, indicaron fuentes de la Casa Gris.

En ese sentido se aclaró hay herencia de la gestión anterior, que no completó con la firma del decreto el trámite administrativo. “Después que Claudio Brilloni (ex ministro de Seguridad) firmó el convenio, debería haber completado el trámite administrativo para ponerlo en vigencia, para que se pueda destinar la partida a ese gasto”, justificaron desde la Casa Gris.

La culminación del tramite es el decreto reglamentario que registra el convenio. Pero, según esa fuente, “el expediente estuvo a disposición del ex gobernador Perotti durante cuatro meses, generó expectativa en los profesionales y por alguna razón no firmó el decreto. Ahora nosotros nos abocamos de lleno para analizarlo. Trabajamos para resolverlo lo antes posible, sólo falta el análisis financiero. Para este gobierno son muy importantes los CTD y valoramos el trabajo de los abogados. Queremos jerarquizarlos, eso no se pone en tela de juicio”, indicaron desde el gobierno aunque no precisaron cuándo se firmaría el decreto.