25N: Rosario otra vez marcha contra la violencia patriarcal y machista contra la mujer

En en conmemoración al asesinato de las tres hermanas Mirabal en 1981 por el dictador Trujillo en República Dominicana, se conmemora nuevamente y de manera internacional el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de un sin número de organizaciones y colectivos feministas que se van visibilizando y ganando un nombre y lugar en esta marcha que llama a concentrar este viernes, a partir de las 17, en la plaza San Martín Dorrego y Santa Fe). No obstante, desde las 16.30 ya habrá feria feminista en el Monumento, con más de cien emprendimientos.

En ese sentido se sumarán Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex (su biología no se ajusta a lo que tradicionalmente se considera femenino o masculino), Identidades no binarias (no se siente del género masculino o femenino), Originarias, Afro, Marrones (ni blancas ni negras) y Discas (discapacitadas).