La ciencia responde: ¿es bueno caminar después de comer?

En los últimos tiempos, la ciencia se ha interesado por los pequeños hábitos que pueden contribuir a mejorar en alguna medida el bienestar de las personas. Desde lo que se come hasta lo que se hace, las distintas actividades cotidianas fueron puestas en el foco y uno de los mitos que no podía quedar fuera del análisis fue la relación entre la digestión y el caminar.

No se trata solamente de lo que se come, sino de cómo se come, cuándo se come, qué se hace antes y qué se hace después. Todas estas etapas forman parte del momento de la alimentación y estudiarlos permite a los especialistas formular las recomendaciones más útiles para la población.