La China Suárez habló por primera vez de su separación con Rusherking

"¿Y qué pasó con el último budín de pan?" , aprovechó Grego para preguntar sobre lo que todos quieren saber: la separación con Rusherking. "Y la vida, boludo. A veces pasa. Qué sé yo. Está bien. No tengo una respuesta para todo", respondió Suárez. "No es un tema tampoco en el que me quiero meter”, agregó rápido la actriz.

https://twitter.com/gregorossello/status/1651463876788228101 De las mejores notas de la historia de FCG! https://t.co/EoRn6cvAtf pic.twitter.com/0xlKp4xZ40 — Grego Rossello (@gregorossello) April 27, 2023

Después, se refirió a los rumores que suscitó su ruptura, entre los cuales hubo hasta especulaciones de una vuelta con Benjamín Vicuña. "Uno elige, yo elijo no ver por ejemplo. Yo no veo esas cosas. Antes por ahí sí era más de ver, pero también es un ejercicio que uno hace. Mi entorno ahora es muy chico y ya saben qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal y lo que a mí me importa es la vida real", aseveró la China en la entrevista fue transmitida en vivo y pronto será subida al canal del programa online.

>> Leer más: Rusherking y la China Suárez tras la separación: ni una modelo uruguaya ni Benjamín Vicuña



Finalmente, contó cómo está procesando la ruptura. "Es hacer un duelo y hacerse cargo y obvio que es súper triste. Es como mirar desde afuera y decir 'soy un puntito en el universo, a nadie le importa'. Hay problemas mucho más graves. Es una relación y nos pasa a todos y, obvio que es triste, pero no es la muerte de nadie. Lloro como todo el mundo y me deprimo y lo paso mal y toco fondo", cerró la actriz. "Tengo tres hijos, tengo trabajo, tengo salud. Me siento mal cuando me quejo, me parece como súper injusto".



Hace cinco meses, cuando todavía estaba en pareja con Suárez, el propio Rusherking estuvo como invitado en el mismo ciclo.