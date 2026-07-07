Martín Stoianovich: La mayoría de los homicidios se gestaban y se instigaban desde las cárceles
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Martín Stoianovich: "La mayoría de los homicidios se gestaban y se instigaban desde las cárceles"

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Martín Stoianovich en "In Situ" con Tomás Trapé: su libro y el análisis de la violencia

7 de julio 2026 · 19:10hs

El periodista y escritor Martín Stoianovich, en diálogo con Tomás Trapé en el programa "In Situ", recorrió su libro de crónicas "Quién cavó estas tumbas", una obra presentada en 2022 que bucea en la complejidad de la violencia urbana. El trabajo, fruto de años de trabajo periodístico, recopila cinco historias, cuatro de las cuales son "seguimiento de casos durante mucho tiempo", con el objetivo de dar sentido a los vínculos y detalles que no siempre encuentran espacio en la publicación periódica.

Entre las crónicas destacadas se encuentra la desaparición de Franco Casco, un joven que, tras visitar a familiares, terminó en una comisaría y apareció sin vida en el río Paraná más de 20 días después. Stoianovich recordó el encuentro con la madre de Franco, Elsa Godoy, en una plaza del barrio Ludueña, cuando el chico aún no había aparecido. Otra historia es la del linchamiento de David Moreira, que el autor considera "una bisagra social en Rosario". Estos relatos, todos de "muertes violentas por distintos contextos", se unen en la "compañía que reciben esas familias de parte de distintos tipos de organizaciones" que las ponen en la escena pública.

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Los puntos de inflexión de la violencia

Stoianovich señaló que la violencia en Rosario comenzó a intensificarse a partir de 2010. Identificó como un punto de inflexión el triple crimen de Villa Moreno, el 1º de enero de 2012, donde tres jóvenes vinculados al Movimiento 26 de Junio fueron asesinados por confusión con una banda narco. Esta tragedia generó un debate impulsado por el activismo que cuestionó la idea de que "no eran soldaditos de nadie". A partir de 2011 los homicidios aumentaron drásticamente, en 2013 marcando un récord a partir del asesinato de Pájaro Cantero, que provocó una escalada de violencia. Un segundo punto crítico llegó en 2020 con la pandemia, que agravó la situación, llevando a un nuevo récord de homicidios en 2022 y haciendo que la "ciudad de Messi" fuera noticia internacional por su brutalidad. El periodista también destacó la influencia de la "narcocultura", con jóvenes pidiendo ver series como "Pablo Escobar" o "Chapo Guzmán" en institutos de menores.

Respecto a la caída abrupta de homicidios registrada en 2024, Stoianovich reconoció las "respuestas concretas" del gobierno provincial y nacional, incluyendo el control penitenciario, la ley de microtráfico y el Plan Bandera. Martín Stoianovich compartió que el trabajo de cronista, si bien inicialmente fue impulsado por la "necesidad de acompañar esos procesos" para construir memoria, con el tiempo genera "mucho desgaste en lo personal", aunque la dinámica de la sección policial en el diario, donde "un caso tapa al otro", permite digerirlo de otra forma.

Martin Stoianovich Homicidios Cárceles in situ Tomás Trapé

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