Federico Donner: de militante sionista a filósofo por Palestina
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Federico Donner: de militante sionista a filósofo por Palestina

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Entrevistado por Tomás Trapé en In Situ, el filósofo repasó su trayectoria desde la militancia sionista hasta su postura crítica sobre Israel y el conflicto en Gaza

28 de agosto 2026 · 14:57hs

El filósofo Federico Donner fue el invitado de Tomás Trapé en el programa In Situ. Durante la entrevista, Donner abordó su trayectoria personal, marcada por un temprano y profundo involucramiento en el sionismo, y su posterior viraje hacia una postura crítica y antisionista. Relató:"Fue un modelo bastante bueno de educación sionista, bastante exitoso en el sentido de que cumplí varias de las etapas", al militar en un movimiento juvenil sionista, socialista y laborista. Explicó que este camino buscaba la "aliyá" (la realización personal en el kibbutz vinculado al movimiento) para lo cual realizó una capacitación de un año en Israel en 1996.

El intelectual profundizó en el concepto de Hasbara, que definió como "la propaganda política de defensa del Estado de Israel en todo el mundo". Detalló los "tópicos" difundidos, como que "Israel es la única democracia del Medio Oriente, Israel llevó el progreso a un lugar que no estaba desarrollado, hemos convertido al desierto en un vergel". Su segundo viaje a Israel en 1998, en un contexto de crisis argentina, se dio bajo facilidades como pasaje y educación universitaria gratuita, ofrecidas por el Ministerio de Absorción de Inmigrantes. Sin embargo, tras diez meses, decidió volver con la "sensación en el cuerpo, un síntoma de que había algo ahí que estaba sucediendo que no estaba bien", en un periodo marcado por el primer gobierno de Netanyahu, que calificó de "espantoso" y "fascista" para quienes se consideraban sionistas de izquierda.

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