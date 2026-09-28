El Purre sin pudor: El desnudo total con Moria fue tremendo
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El Purre sin pudor: "El desnudo total con Moria fue tremendo"

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José Gimenez Zapiola, "El Purre", se confiesa en "Lo Resolví Pensando" con Guido Záffora sobre su carrera y vida personal

28 de septiembre 2026 · 19:10hs

El actor y cantante José Giménez Zapiola , popularmente conocido como El Purre , compartió detalles íntimos de su carrera y vida personal en una entrevista en el programa "Lo Resolví Pensando", conducido por Guido Záffora , emitida el 28 de septiembre de 2026. Uno de los temas que generó mayor repercusión fue su participación en la serie de Moria Casán , donde realizó un desnudo total. "Mi cola en toda la Argentina, boludo, en todo el mundo", afirmó sobre el impacto de las escenas. El artista recordó el proceso del casting: "Me dijeron, che, ahí desnudo, y es como que hice el casting sabiéndolo". Consultado sobre el pudor, El Purre fue contundente: " NO SOY TAN PUDOROSO ", destacando la confianza con Griselda Siciliani , con quien compartió las escenas en un jacuzzi.

En otro tramo de la charla, Gimenez Zapiola se refirió a su papel en la serie sobre Cromañón , un proyecto que lo marcó profundamente. Aunque tenía solo siete años durante la tragedia, la serie le "modificó más personalmente que profesionalmente", transformándose en una "historia que tenía que ser contada para que quede en el consciente colectivo". Reveló que había sido inicialmente descartado en el casting y que, al ser llamado nuevamente, cambió un viaje planificado al Mundial de Qatar con amigos por la oportunidad de participar. "Yo por Cromañón me quedo", sentenció, y concluyó: "Terminé viendo la final del mundo en el set de Cromañón".

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Vida personal y grandes pasiones

La conversación también giró hacia su vida personal, incluyendo detalles de su casamiento con Malena. "Fue un casamiento espectacular", aseguró, calificándolo como " LA MEJOR NOCHE DE MI VIDA ". Contó que tuvo 400 invitados, de los cuales cien eran solo de su familia, debido a ser el menor de once hermanos. La propuesta fue en Río de Janeiro y la fiesta se extendió hasta altas horas de la madrugada, con 250 personas en la pista. También desveló el origen de su apodo "El Purre": "Fue una exnovia" y sus amigas, que, al ser mayores, lo llamaban "el purrete", un sobrenombre que adoptó para su perfil de Instagram en un "momento bisagra" de su carrera antes de "Go!".

Actualmente, El Purre se encuentra grabando "Sangre", una serie de Adrián Suar , donde comparte elenco con Pablo Echarri y Julieta Cardinali . Su entusiasmo por trabajar con Echarri fue evidente: "Querés que te dé un zócalo, ESTOY ENAMORADO DE PABLO ECHARRI ". Elogió al reconocido actor como "qué actorazo, boludo, qué compañero", destacando su generosidad y profesionalismo en el set. Sobre su propia visión de la actuación, señaló que busca proyectos con historias "que estén buenas" y personajes "difíciles, que me hagan mejor actor", aunque a veces le "cuesta creerlo" ser un buen actor, reconociendo a "Cromañón" como su "mejor laburo por escándalo".

Además de la actuación, José Giménez Zapiola es parte del equipo de streaming de Luzu los martes, un espacio donde, según él, "soy vos" y "me fui de boca mil veces con cosas propias", pero que le divierte. Entre sus aficiones, mencionó la jardinería , "es terapia mal", y el pádel , que practica varias veces por semana. Finalmente, sobre la paternidad con Malena, afirmó: "Sí, queremos ser padres", aunque su decisión está "sujeto al laburo" de ambos, proyectando que podría ser "de acá a dos años". También anticipó el regreso de la serie juvenil "Go!", su "primer gran laburo", con un show en diciembre que espera "volver a estar con amigos compartiendo".

El Purre Moria desnudo serie Guido Záffora Lo resolví pensando

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