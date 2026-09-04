Eduardo Luis: la voz del fútbol que superó la tartamudez y la buscó hasta encontrarla
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Eduardo Luis: la voz del fútbol que superó la tartamudez y la buscó hasta encontrarla

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Eduardo Luis, el emblemático relator de fútbol, abrió su corazón en "Más Cerca" con Florencia O'Keeffe y repasó su notable trayectoria

4 de septiembre 2026 · 19:08hs

El reconocido relator de fútbol Eduardo Luis Pandulo repasó su extensa carrera y compartió detalles inéditos de su vida personal en una entrevista del ciclo "Más Cerca" de La Capital Más, conducido por Florencia O'Keeffe. Conocido por su voz inconfundible, reflexionó sobre el sello particular que distingue a los relatores y sostuvo: "creo que hay que tener un cierto color de voz, como dicen, un volumen bueno, ciertas cosas, qué sé yo, esas creo que son innatas". También hizo referencia a una frase que comparte con un amigo, Julián Bricco, sobre que "el relator nace y un poco se hace, pero generalmente nace".

Un camino con obstáculos: la tartamudez

Uno de los aspectos más reveladores de la entrevista fue la confesión de Eduardo Luis sobre su lucha contra la tartamudez. Explicó que tuvo "el problema de tartamudez" y que le resultaba difícil acceder a los medios. Fue su maestra María Angélica, cuando él estaba en primer grado, quien descubrió su dificultad y lo derivó a un médico oficial.

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Lamentablemente, su obra social de aquel entonces no cubría el tratamiento de un fonoaudiólogo o foniatra, lo que llevó a su madre a buscar ayuda en el Hospital Centenario, donde fue atendido gratuitamente por la pionera Sara Sanz, a quien años después pudo agradecer por haberle cambiado la vida.

La fonoaudióloga le enseñó técnicas de respiración y vocalización, pero lo más sorprendente era que al momento de relatar, la tartamudez desaparecía, un fenómeno que aún no tiene una explicación definitiva, ya que oscila entre teorías neurológicas y psicológicas. Recordó emocionadamente su conexión con la película "El discurso del rey", que aborda una situación similar.

Al reflexionar sobre su trayectoria y los 74 años que lo acompañan, Eduardo Luis dejó un mensaje a su "yo" más joven. Le diría: "Seguí peleándola, seguí peleándola. No todo es fácil, no hay nada fácil. Las cosas importantes no son fáciles". Resaltó la importancia de la educación, recordando que aunque no sintió la vocación de abogado, la abogacía le brindó "cultura, posibilidades" y la "facultad de defenderme cuando te metieron la zancadilla". Pero, sobre todo, le aconsejaría no abandonar nunca su voluntad de ser relator, porque "es lo que querés, lo que te va a hacer feliz, con menos plata seguramente, pero te va a hacer feliz". El reconocido relator concluyó que ha sido y sigue siendo feliz, a pesar de las dificultades y los momentos en que "te rajan, que te echan, que no te quieren pagar", porque "eso es ser feliz".

Eduardo Luis Fútbol Radio relator Más Cerca

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