La Campaña por el Derecho al Aborto llamó a la "alianza" de cara al Encuentro de Mujeres

Ante el anuncio de dos convocatorias distintas en San Luis, las 35 regionales de la organización feminista en el país -incluida Rosario- pidieron no fragmentar la lucha por los derechos de las mujeres porque sería "un retroceso"

El comunicado de la campaña surge a pocos días de conocerse públicamente que, tras dos años de pandemia, el tradicional encuentro que esta vez será en San Luis vuelve con dos convocatorias: por un lado, un sector invita como siempre al mes de octubre, los días 8, 9 y 10 para desarrollar la modalidad "plurinacional", que incluye a mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binaries. Y por otro, está el sector que nuclea el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y la Corriente Clasista y Convativa (CCC) que llama a asistir los días 19, 20 y 21 de noviembre a un encuentro "nacional".

Mucho se dijo "off the record" esta última semana sobre los dos llamados. Se habló de "discusiones de vieja data" que recién ahora se visibilizaron, sobrevoló la figura de la "fractura", se analizó como "dramatismo" la puja ya que se considera que el avance del feminismo ya no tiene retroceso. Se habló del "valor inigualable del histórico encuentro" y también de "posibles nuevas formas de seguir peleando por el feminismo". Se apuntaron "excusas para construir actividades paralelas sin representar a las mayorías" y se evaluó a la partición, al fin y al cabo, como un debate endogámico "entre superestructuras" que son ajenas a miles de mujeres y otras comunidades, que asistieron por años, con mucho esfuerzo, desde distintos rincones del país para escuchar y ser escuchadas y pelear por sus derechos.

Ante este escenario, la Campaña no quiso ni pudo estar ajena y lanzó su comunicado. Remarca en ese texto que este no es cualquier año sino que será el del primer encuentro después de haber logrado el derecho al aborto voluntario. Y se insta a quienes asumieron la organización de la 35° edición a "seguir avanzando organizadas desde el movimiento feminista" para que se sostenga una única convocatoria.

"No podemos permitir que las diferencias nos debiliten y nos fragmenten", concluyeron ante de cerrar el comunicado con la frase que caracteriza al grupo: "Seguimos haciendo campaña. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

La Región local

La posición de las integrantes de la Campaña no es clave. Se trata de las mujeres "históricas" del movimiento feminista que desde la más amplia diversidad y junto a otras tantas organizaciones no solo militaron por la despenalización y legalización del aborto sino también por la ley de matrimonio igualitario, la de Identidad de Género, la ley Micaela y el cupo laboral travesti trans, entre otros tantos avances por los derechos y la paridad de géneros.

"Acá en Rosario a la Campaña adhieren y participan todas las organizaciones feministas. Si bien el grupo más activo está conformado por una veintena de integrantes, hay un buen número de independientes que tienen mucho recorrido en el movimiento, gente de la cultura y de organizaciones políticas", sintetizó Aranda, antes de enumerar algunos grupos como Las Magdalenas, Mujeres de Negro, la CTEP, Pañuelos en Rebeldía; el Movimiento Evita, La Corriente, Causa, Igualdad, Ciudad Futura, Mumalá, el socialismo y troskistas.

"También participa activamente la Red de Profesionales, con esto quiero decir que es un grupo amplio y flexible", subrayó.

La aclaración no parece estar de más cuando el grupo que convoca al encuentro de noviembre no acepta la palabra "plurinacional" y sí solo "mujeres" porque considera que las diferentes problemáticas LGTBI+, por ejemplo, deben tener su propio encuentro y además argumentan que corrieron la fecha histórica del décimo mes del año a pedido de la Confederación Mapuche de Neuquén y el Centro Zomo Newen (Fuerza de Mujer).