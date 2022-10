L-Gante compartió un adelanto del video que grabó junto a Wanda Nara

El rodaje se llevó a cabo este miércoles 12 de octubre y corresponde a la canción El último romántico, que el joven oriundo de General Rodríguez le dedicó a la mediática. Y al enterarse de lo que estaban haciendo, Icardi estalló en las redes sociales. "Están haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo", sentenció el jugador del Galatasaray de Turquía en un escandaloso vivo de Instagram.

Además, se refirió a los rumores de embarazo que protagonizó la madre de sus hijas Francesca e Isabella. "Obviamente, lo del embarazo (que sería fruto de su relación con L-Gante) ni hay que responderlo. Eso ya lo respondió ella. Los que siguen la historia, saben que hace 6 años que tuvimos a Isabella y que no puede quedar embarazada. Nada más", señaló.

Y acusó a su esposa de haber abandonado a sus cinco hijos, que quedaron a su cuidado en Turquía. "Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, ya terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", declaró, acompañado por Valentino, el mayor de los varones que Wanda tuvo con Maxi López.

El pasado lunes la mediática había compartido un vivo de Instagram con el cantante L-Gante, donde además se refirió a los rumores de embarazo, horas después que él haya asegurado que "se están conociendo".

La hermana de Zaira y el artista participaron de ese encuentro en las redes sociales para presentar una canción del referente de la Cumbia 420 dedicada a la empresaria.

“Por ahora no tendría otro bebé, más adelante no sé”, expresó Nara ni bien comenzó el vivo y sin la presencia de L-Gante del otro lado de la cámara.

Un total de 100 mil personas estaban observando la conversación que tenían entre los dos, mientras que les realizaban algunas preguntas.

Después de varios trascendidos, muchos usuarios estuvieron pendientes de un supuesto embarazo de Wanda con el cantante.

“¡No me lo pregunten más! ¡No estoy embarazada!”, respondió Wanda, cansada del mismo cuestionamiento. Acto seguido, el joven artista se sumó: “¿Quién inventa esas noticias?”.